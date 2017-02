Insiste Yunes en acusaciones contra AMLO Excélsior

El mandatario aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río que el excandidato presidencial teme por que en la bodega del exgobernador veracruzano haya documentos que lo relacionen con Duarte y actos de corrupción. Si tiene palabra que renuncie y le haría un bien a México”, manifestó Yunes Linares tras afirmar que existen documentos que confirman la relación Obrador-Duarte.

Acusó a López Obrador de ser un vividor de la política, ya que su partido recibe cada año recibe 400 mdp por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como otros 76 millones de pesos del instituto local. No tienen ningún derecho a atacar sin que nadie le responda. Es un tipo que recibe 400 mdp cada año por parte del INE para su partido y aquí en Veracruz, por el instituto local 76 mdp”, aseveró.

Yunes Linares reiteró que el movimiento de López Obrador en Veracruz recibía 2.5 millones de pesos de la administración de Javier Duarte, el cual fue obligado a pagar luego de que los obradoristas amenazaran con dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos.



El mandatario local destacó que el dirigente de Morena no ha denunciado a Duarte, lo que, presumió, llama la atención y podría ser por sus nexos. Jamás ha pedido castigo contra Duarte. Yo he presentado denuncias contra Duarte y recuperé para los ciudadanos dinero que se aplicará en hospitales”, dijo.



