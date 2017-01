Instalan en Guadalupe Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El presidente municipal comentó que Guadalupe, con 30 mil hectáreas entre temporal y riego, aporta cerca de 700 millones de pesos anuales al PIB agropecuario, dependiendo de la condición climatológica y del mercado.



Señaló que la globalización conduce a la diversificación productiva; a que los productores produzcan lo que el mercado demanda; “no debe ser al revés, no hay que producir y luego a ver cómo vendemos lo que producimos, para que en consecuencia podamos encontrar mejores precios, basados en el potencial productivo”.



Añadió que es estimulante que en Guadalupe las mujeres están altamente empoderadas en todos los sentidos, y que su presencia es más notoria debido a que hay varias delegadas comunitarias, quienes ayudarán al municipio y al estado afrontar los retos que el campo representa.



Flores Mendoza señaló que “los mexicanos enfrentamos un gran reto, ante la construcción de un muro que pretende cerrar el paso no sólo a las personas sino a las expresiones y a la comercialización de los productos del campo, aunque las condiciones de provisión de México es muy alta, ya que tenemos toda la producción de frutas, verduras y carne todo el año, lo que sitúa al país del norte en una condición de desventaja”.



Prosiguió que “los mexicanos debemos sacar la casta y hacer valer lo que estamos produciendo en el sector agropecuario, no se trata de muros sino de decisiones y de voluntades; es un momento preciso para que hagamos valer lo que México ha construido a través de su historia, que se ha forjado con hombres y mujeres que han sabido defender nuestra soberanía y nuestra condición de nación que aporta al mundo”.



El primer edil resaltó que con la instalación del CMDRS, se trabajará con Sagarpa y Secampo, asignando recursos federales, estatales y municipales para apoyar a los productores de transición que tienen potencial productivo y están llegando a excedentes comercializables.



Por lo anterior, recalcó que que no por apoyar a los productores de transición se dejará de apoyar a los de subsistencia.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- El alcalde de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, fue nombrado presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), que trabajará en coordinación con la Sagarpa y Secampo para beneficio de los productores primarios de la demarcación.El presidente municipal comentó que Guadalupe, con 30 mil hectáreas entre temporal y riego, aporta cerca de 700 millones de pesos anuales al PIB agropecuario, dependiendo de la condición climatológica y del mercado.Señaló que la globalización conduce a la diversificación productiva; a que los productores produzcan lo que el mercado demanda; “no debe ser al revés, no hay que producir y luego a ver cómo vendemos lo que producimos, para que en consecuencia podamos encontrar mejores precios, basados en el potencial productivo”.Añadió que es estimulante que en Guadalupe las mujeres están altamente empoderadas en todos los sentidos, y que su presencia es más notoria debido a que hay varias delegadas comunitarias, quienes ayudarán al municipio y al estado afrontar los retos que el campo representa.Flores Mendoza señaló que “los mexicanos enfrentamos un gran reto, ante la construcción de un muro que pretende cerrar el paso no sólo a las personas sino a las expresiones y a la comercialización de los productos del campo, aunque las condiciones de provisión de México es muy alta, ya que tenemos toda la producción de frutas, verduras y carne todo el año, lo que sitúa al país del norte en una condición de desventaja”.Prosiguió que “los mexicanos debemos sacar la casta y hacer valer lo que estamos produciendo en el sector agropecuario, no se trata de muros sino de decisiones y de voluntades; es un momento preciso para que hagamos valer lo que México ha construido a través de su historia, que se ha forjado con hombres y mujeres que han sabido defender nuestra soberanía y nuestra condición de nación que aporta al mundo”.El primer edil resaltó que con la instalación del CMDRS, se trabajará con Sagarpa y Secampo, asignando recursos federales, estatales y municipales para apoyar a los productores de transición que tienen potencial productivo y están llegando a excedentes comercializables.Por lo anterior, recalcó que que no por apoyar a los productores de transición se dejará de apoyar a los de subsistencia. Agregar a favoritos guadalupe

ayuntamiento

consejo municipal de desarrollo sustentable

enrique flores mendoza