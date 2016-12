Instalan la comisión entrega-recepción del Ayuntamiento de Zacatecas Redacción

Catarino Martínez Díaz, firmaron el acta circunstanciada que establece la instalación de la Comisión de Entrega-Recepción del gobierno capitalino.



Por la parte receptora, suscribió el documento la presidenta electa, Judit Guerrero López, así como el síndico y los regidores electos, un representante de cada fracción partidista y una independiente.



El Concejal Presidente dio la bienvenida a los ediles elegidos el 5 de diciembre: “a un municipio donde se trabaja intensamente, conociéndolos a todos, les deseamos el mejor de los éxitos”, expresó. Por su parte, la presidenta electa reconoció en Catarino Martínez a un hombre honorable, junto con los concejales y la síndica, a quienes dijo conocer de años atrás. “Dejan constancia de que hicieron su mejor esfuerzo, fue un gran compromiso, todos tenemos aprendizajes de este proceso tan largo.



“Lo que nos es común es el interés de los zacatecanos de esta capital; tendremos la oportunidad de seguir transitando más allá de la entrega recepción, recibir de ustedes su orientación,



agradecer su disposición; asumo en nombre de su ayuntamiento, ese compromiso también, y esa emoción para servir a Zacatecas”, expresó la presidenta que rendirá protesta el 9 de enero de 2017. Personal de la Auditoría Superior del Estado, encabezado por Ismael Gutiérrez Loera, que representó al auditor Raúl Brito Berumen, recordó ante la Comisión que el Concejo Interino fue nombrado en horas de la madrugada del 15 de septiembre.



No obstante que no tuvo tiempo, dijo, es de reconocerse el gran esfuerzo que hizo para enterarse de los asuntos de la Administración municipal y desarrollar su función como autoridad estos meses.



Enfatizó que aun cuando los Concejales apenas tomaron las riendas, tuvieron que comenzar de inmediato su propia entrega-recepción, por lo que, reiteró todo el reconocimiento por parte de la ASE por su excelente labor.



En cuanto al tema de entrega-recepción, dijo a los integrantes de la misma, que el proceso concluirá el 9 de enero a las 11 de la mañana.



