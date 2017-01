Instalan un módulo temporal del Inapam en el DIF de Fresnillo Redacción

Paulina Suárez del Real, presidenta del DIF municipal, y la directora, Juana García Calderón, tomaron la decisión; el módulo estará en funcionamiento hasta que culminen los trabajos de remodelación y adaptación en las oficinas de Inapam, que se ubica en la calle Guanajuato de la Zona Centro de la ciudad.



Lo anterior, debido a que por dichos trabajos, la entrega de credenciales a las personas de la tercera edad se suspendió; por ende, no se contaba con un espacio en el cual los abuelitos pudieran tramitar su tarjeta.



Suárez del Real, hizo la invitación a las personas mayores de 60 años, que aún no tengan este documento a presentarse en las instalaciones del DIF municiapl, ya que la tarjeta representa un beneficio para ellos, pues pueden obtener descuentos en el pago de predial, agua, compra de medicamentos y descuento en pasajes, entre otros.



La atención del módulo será de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.



En este deberá de presentarse la persona con dos copias de su acta de nacimiento, dos copias de su credencial de elector, dos fotografías tamaño infantil y una copia de su comprobante de domicilio reciente.



