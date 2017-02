Instituto de Investigaciones Legislativas, caro y sin proyectos Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Pedro Argomaniz. (Cortesía)



Según datos del Portal de Transparencia, de la nómina del Instituto de Investigaciones Legislativas , en conjunto se pagan netos cerca de 540 mil pesos mensuales, sin contar impuestos.



Hay un auxiliar, Alejandro Nicolás González de Luna, cuyo salario de 38 mil pesos mensuales, supera al de jefes de unidad, aunque el coordinador Pedro Antonio Argomaniz encabeza la lista de salarios con 83 mil 667 pesos netos.



Estos empleados gozan además de subsidios del ISR que se aplican conforme la categoría de cada trabajador y van desde apoyos del 60 hasta el 100 por ciento.



Otro beneficio del que gozan es que por una aportación al fondo de ahorro del 5% del total de su salario mensual, la Legislatura les contribuye con otro tanto igual.



Desconocen el costo de la nómina

Pedro Antonio Argomaniz dijo desconocer la nómina y el número de trabajadores que integran el instituto, debido a que el organismo está en proceso de reestructuración.



Recordó que desde el 2010 el instituto sirvió como una “herramienta técnica” para los diputados; sin embargo, desde enero del presente año se independizaron “medianamente” para retomar sus labores.



Pese a los altos sueldos de algunos integrantes, dijo desconocer los montos de la nómina y cuánto le cuesta este instituto al Congreso del Estado. “Desconozco la cuestión administrativa, estamos en el proceso de reorganización y por eso no le puedo decir ni del personal del que disponemos y tampoco cuánto se necesita del presupuesto”, dijo.



Añadió que aún no se precisan las funciones del instituto, ya que “tenemos que presentar un plan de trabajo y que nos lo aprueben; aún falta señalar las actividades que el instituto realizará”.



Aunque desconoció cuántos trabajos se entregaron a la actual Legislatura, el coordinador dijo que los diputados acuden constantemente a la institución para pedir datos o asesorías que respalden sus iniciativas.



El diputado Omar Carrera Pérez dijo que en cuatro meses de labor legislativa ha utilizado tres veces los servicios del Instituto de Investigaciones Legislativas; “me parece que el área está bien, no ocupa menos ni más personal”.



La legisladora Mónica Borrego dijo que requirió cerca de 20 veces los servicios del organismo y se debe fortalecer, ya que “es una herramienta muy funcional para los diputados y los puntos de acuerdo”.

José Luis Medina, diputado de la Comisión de Gobernación, consideró que el instituto comenzó con un buen propósito porque tuvo un buen soporte; sin embargo, consideró que poco a poco perdió sus objetivos originales.



// Los trabajadores del instituto también reciben beneficios como el subsidio al ISR y apoyos en fondo de ahorro. Entre los salarios más altos se incluyen:



Nombre Salario neto mensual (en pesos)

Pedro Antonio Argomaniz (coordinador) 83 mil 667

Carlos Alberto de Ávila (jefe de unidad) 39 mil 229

Alejandro Nicolás González de Luna (auxiliar) 38 mil 874

Martha Gallegos (jefa de unidad) 34 mil 147

Rafael Rodríguez de la Rosa (jefe de unidad) 33 mil 831



capitalimagen@gmail.com Más de medio millón de pesos de salario neto mensual cobran entre los 20 trabajadores del Instituto de Investigaciones Legislativas; tan solo el coordinador percibe 83 mil 667 pesos y los diputados consultados por Imagen desconocen cuántos, quiénes integran dicho organismo y el presupuesto que maneja.Según datos del Portal de Transparencia, de la nómina del Instituto de Investigaciones Legislativas , en conjunto se pagan netos cerca de 540 mil pesos mensuales, sin contar impuestos.Hay un auxiliar, Alejandro Nicolás González de Luna, cuyo salario de 38 mil pesos mensuales, supera al de jefes de unidad, aunque el coordinador Pedro Antonio Argomaniz encabeza la lista de salarios con 83 mil 667 pesos netos.Estos empleados gozan además de subsidios del ISR que se aplican conforme la categoría de cada trabajador y van desde apoyos del 60 hasta el 100 por ciento.Otro beneficio del que gozan es que por una aportación al fondo de ahorro del 5% del total de su salario mensual, la Legislatura les contribuye con otro tanto igual.Pedro Antonio Argomaniz dijo desconocer la nómina y el número de trabajadores que integran el instituto, debido a que el organismo está en proceso de reestructuración.Recordó que desde el 2010 el instituto sirvió como una “herramienta técnica” para los diputados; sin embargo, desde enero del presente año se independizaron “medianamente” para retomar sus labores.Pese a los altos sueldos de algunos integrantes, dijo desconocer los montos de la nómina y cuánto le cuesta este instituto al Congreso del Estado. “Desconozco la cuestión administrativa, estamos en el proceso de reorganización y por eso no le puedo decir ni del personal del que disponemos y tampoco cuánto se necesita del presupuesto”, dijo.Añadió que aún no se precisan las funciones del instituto, ya que “tenemos que presentar un plan de trabajo y que nos lo aprueben; aún falta señalar las actividades que el instituto realizará”.Aunque desconoció cuántos trabajos se entregaron a la actual Legislatura, el coordinador dijo que los diputados acuden constantemente a la institución para pedir datos o asesorías que respalden sus iniciativas.El diputado Omar Carrera Pérez dijo que en cuatro meses de labor legislativa ha utilizado tres veces los servicios del Instituto de Investigaciones Legislativas; “me parece que el área está bien, no ocupa menos ni más personal”.La legisladora Mónica Borrego dijo que requirió cerca de 20 veces los servicios del organismo y se debe fortalecer, ya que “es una herramienta muy funcional para los diputados y los puntos de acuerdo”.José Luis Medina, diputado de la Comisión de Gobernación, consideró que el instituto comenzó con un buen propósito porque tuvo un buen soporte; sin embargo, consideró que poco a poco perdió sus objetivos originales.Pedro Antonio Argomaniz (coordinador) 83 mil 667Carlos Alberto de Ávila (jefe de unidad) 39 mil 229Alejandro Nicolás González de Luna (auxiliar) 38 mil 874Martha Gallegos (jefa de unidad) 34 mil 147Rafael Rodríguez de la Rosa (jefe de unidad) 33 mil 831 Agregar a favoritos pedro argomaniz

congreso local

zacatecas

diputados

luis medina lizalde