Instruyen al personal administrativo a trabajar para que cada peso sea ejercido de manera pulcra

El objetivo de este taller es establecer las pautas generales que deberán cumplirse para que los recursos públicos se apliquen con eficacia, eficiencia, honradez, transparencia y congruencia, a fin de entregar a la sociedad mejores resultados, mediante un manejo claro y preciso de los procedimientos que evitará el uso discrecional de los recursos humanos, materiales y financieros.



Ante personal administrativo de las áreas financieras, el mandatario estatal refirió que desde el primer día de su encargo como gobernador propuso una nueva forma de trabajar diferente, buscando hacer las cosas de manera transparente y honesta para lograr el reto de que la gente crea en su gobierno y en sus gobernantes.



Aseguró que el Manual de Normas es una herramienta que dará certeza día a día a quienes hoy mueven los recursos del estado, administrativos y financieros de la administración estatal, a quienes les dijo que tienen toda su confianza y los invitó a no defraudarla.



"Yo trato de predicar con el ejemplo, de dar muestra de que sí se pueden hacer las cosas de manera distinta, que realmente nos sintamos orgullosos, al igual que nuestras familias se sientan orgullosas de lo que hacemos y que, el día de mañana, ninguno de los aquí presentes sea señalado, sea perseguido; que realmente vivamos una condición diferente", dijo el mandatario ante más de 600 servidores públicos.



Reconoció el esfuerzo de las secretarías de Administración, de la Función Pública, de Finanzas, así como de Planeación, que trabajaron en la creación del nuevo Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, que tenía varios años que no se actualizaba.



Finalmente, los invitó a trabajar para recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, y aseguró que, por parte de la administración a su cargo, el recurso será aplicado de manera pulcra y transparente, por el bien de los zacatecanos.



Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas, aseguró que la política pública más poderosa y eficaz que materializa acciones de gobierno es el presupuesto de egresos del estado, por lo que, dijo, se debe garantizar que el recurso público se ejerza adecuadamente.



Por su parte, Jorge Luis Pedroza Ochoa, secretario de Administración, agradeció la presencia del personal y les recordó que el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos es el documento más importante que los guiará para cumplir con los pilares que rigen el Plan Estatal de Desarrollo, austeridad, honestidad, eficacia y eficiencia, según informó un comunicado.



