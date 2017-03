Intensa actividad deportiva para la UAZ este fin de semana Redacción

Tercera División del futbol profesional quienes este viernes a las 4 de la tarde recibirán a Tlajomulco,en duelo correspondiente a la fecha 26 de la temporada 2016-2017.



Los Tuzos de Tercera División buscan a como de lugar los 3 puntos, ya que todavía tienen la esperanza de calificar a la liguilla, actualmente marchan en el décimo primer sitio del grupo IX con 40 unidades, han obtenido 12 triunfos, 2 empates, 2 puntos extra y 11 descalabros, mientras que Tlajomulco ocupa el décimo séptimo sitio del sector pues solamente han conquistado 15 puntos.



La carga deportiva continuará mañana sábado, en la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol la UAZ visitará a los Mineros de Fresnillo B, el duelo de la categoría sub 13 será a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día, ambos en el Estadio de la Minera Fresnillo.



También en la Liga Nacional Juvenil jugará la UAZ B, el conjunto universitario visitará al Centro de Formación Pachuca de Calera, el partido de la sub 13 será a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día, los cotejos tendrán verificativo en la Unidad Deportiva de Calera.



En la denominada Tercera División Premier los Tuzos de la UAZ jugarán como locales en la fecha 19, se medirán al conjunto del Independiente, la disputa se realizará a las 11 de la mañana de este sábado 11 de marzo en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas.



El equipo UAZ de Liga Premier de Segunda División de futbol, tendrá uno de los choques más interesantes del campeonato, pues recibirá este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Francisco Villa al cuadro de Pachuca, el partido se realizará dentro del marco de la fecha 10 del torneo Clausura 2017, los universitarios zacatecanos se ubican en el noveno puesto del grupo 2 de la Liga Premier, han cosechado 11 unidades en 9 partidos.



Por su parte las Tuzas de la UAZ tratarán de continuar con la inercia positiva, se medirán mañana sábado a las Borreguitas del ITESM Campus Guadalajara, el cotejo será a las 4 de la tarde en el Gimnasio Universitario del Campus UAZ Siglo XXI, es importante señalar que se jugará la fecha 21 de la Liga ABE, en donde las dirigidas por Albina Cerrillo cuentan con 12 triunfos y 8 descalabros.



