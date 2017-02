Interceramic realiza labor altruista Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(David Castañeda)



(David Castañeda)



(David Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Este proyecto surgió como un proyecto empresarial para promover los valores y a su vez ayudar a la asociación elegida con la intención de que se convirtiera en una tradición anual.



Se lanzó la convocatoria, en primera instancia, para los trabajadores de la empresa Interceramic, y gracias a la respuesta , el público en general comenzó a apoyar la causa.



Lo recaudado entre los 60 integrantes de las cuatro sucursales, Fresnillo, Río Grande, Guadalupe y

Zacatecas, fueron 11 mil pesos en productos no perecederos y 5 mil 500 pesos en efectivo.



La aportación de Tiempo de Compartir de Interceramic se entregó en representación del gerente general, César Deras Rodríguez, por la contadora Paulina Ibarra al padre Luis Salazar Santoyo, director de Ayudando A. C..



Salazar Santoyo ha dirigido la asociación desde su creación en el 2000, la cual busca proporcionar alimento a quien menos tiene, dar asilo a personas sin hogar, impartir talleres para jóvenes y brindar servicios de salud, entre otras actividades.



El padre agradeció a Interceramic por elegirlos para esta recaudación que ayuda a que su causa siga adelante, además destacó la labor de todo el equipo para lograr que los que menos tienen vivan día a día dignamente.



A cada una de las personas que relizaron algún tipo de aportación se les obsequiaron tarjetas y colgantes navideños, aunque Salazar Santoyo afirmó que no hay mejor regalo que tener la satisfacción de ayudar y ver por alguien que lo necesita.



Actualmente tienen dos comedores, La Divina Providencia, ubicado en la sexta sección del Mercado de Abastos en la bodega 15, y San Juan Pablo Segundo en Quebradilla número 614, en Zacatecas.



encinarroyo@gmail.com El movimiento Tiempo de Compartir de Interceramic entregó el apoyo reunido en la época decembrina a la asociación Ayudando A.C..Este proyecto surgió como un proyecto empresarial para promover los valores y a su vez ayudar a la asociación elegida con la intención de que se convirtiera en una tradición anual.Se lanzó la convocatoria, en primera instancia, para los trabajadores de la empresa Interceramic, y gracias a la respuesta , el público en general comenzó a apoyar la causa.Lo recaudado entre los 60 integrantes de las cuatro sucursales, Fresnillo, Río Grande, Guadalupe yZacatecas, fueron 11 mil pesos en productos no perecederos y 5 mil 500 pesos en efectivo.La aportación de Tiempo de Compartir de Interceramic se entregó en representación del gerente general, César Deras Rodríguez, por la contadora Paulina Ibarra al padre Luis Salazar Santoyo, director de Ayudando A. C..Salazar Santoyo ha dirigido la asociación desde su creación en el 2000, la cual busca proporcionar alimento a quien menos tiene, dar asilo a personas sin hogar, impartir talleres para jóvenes y brindar servicios de salud, entre otras actividades.El padre agradeció a Interceramic por elegirlos para esta recaudación que ayuda a que su causa siga adelante, además destacó la labor de todo el equipo para lograr que los que menos tienen vivan día a día dignamente.A cada una de las personas que relizaron algún tipo de aportación se les obsequiaron tarjetas y colgantes navideños, aunque Salazar Santoyo afirmó que no hay mejor regalo que tener la satisfacción de ayudar y ver por alguien que lo necesita.Actualmente tienen dos comedores, La Divina Providencia, ubicado en la sexta sección del Mercado de Abastos en la bodega 15, y San Juan Pablo Segundo en Quebradilla número 614, en Zacatecas. Agregar a favoritos interceramic

beneficencia

época decembrina

donativos

altruismo