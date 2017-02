Interés renovado de United y Tottenham por la Liga Europa AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Aunque finalizar entre los cuatro primeros de la Liga Premier para obtener ese boleto sigue siendo la prioridad, la percepción ha cambiado. Y es que desde 2015, la Liga Europa ofrece a su campeón una plaza en la Liga de Campeones.



Y tanto el entrenador del Manchester United, José Mourinho, como su colega del Tottenham, Mauricio Pochettino, están conscientes de ese beneficio.



Sus clubes abrigan así la aspiración de alzar el trofeo de la Liga Europa, que se reanuda el jueves con los duelos de ida en los dieciseisavos de final. El United recibe al Saint Etienne de Francia, mientras que los Spurs visitan la cancha de Gante en Bélgia.



En noviembre, el portugués Mourinho dijo que dar al ganador de la Liga Europa un pasaje para el principal torneo continental le ha conferido a esa primera competencia "un significado diferente". Por lo tanto, es improbable que envíe al campo un plantel alterno, pese a lo sobrecargado que luce el calendario de los "Red Devils".



United marcha sexto en la Premier, por lo que aspira todavía a terminar entre los cuatro primeros. Ha alcanzado la quinta ronda de la Copa de la FA y enfrentará al Southampton el 26 de febrero, dentro de la Copa de la Liga.



Paul Pogba, el jugador más caro del mundo, tiene otro interés particular por el duelo ante Saint Etienne. Podría enfrentar ahí a su hermano mayor Florentin.



"Es algo que toda la familia disfrutará, porque no sé si volverá a ocurrir", dijo Florentin en declaraciones al sitio UEFA.com. "Mis padres tendrán sentimientos encontrados, porque, sin importar lo que ocurra, habrá un ganador y un perdedor. Sin embargo, hay dos ganadores, porque este partido será inolvidable".



Los dirigidos por el argentino Pochettino llegan a la Liga Europa tras ser eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El estratega, al igual que Mourinho, tiene ahora una opinión más positiva sobre la competencia secundaria en Europa.



"Necesitamos pensar en esto como una buena oportunidad de ganar un trofeo", comentó.



En otros encuentros, Villarreal enfrentará a Roma, Borussia Moenchengladbach a Fiorentina, Celta de Vigo a Shakhtar Donetsk y Anderlecht al Zenit de San Petersburgo.



redaccion@imagenzac.com.mx LONDRES (AP) — Con frecuencia, los técnicos en el fútbol inglés consideraban que la Liga Europa era una distracción indeseable, mientras buscaban un boleto para un certamen más prestigioso, la Liga de Campeones.Aunque finalizar entre los cuatro primeros de la Liga Premier para obtener ese boleto sigue siendo la prioridad, la percepción ha cambiado. Y es que desde 2015, la Liga Europa ofrece a su campeón una plaza en la Liga de Campeones.Y tanto el entrenador del Manchester United, José Mourinho, como su colega del Tottenham, Mauricio Pochettino, están conscientes de ese beneficio.Sus clubes abrigan así la aspiración de alzar el trofeo de la Liga Europa, que se reanuda el jueves con los duelos de ida en los dieciseisavos de final. El United recibe al Saint Etienne de Francia, mientras que los Spurs visitan la cancha de Gante en Bélgia.En noviembre, el portugués Mourinho dijo que dar al ganador de la Liga Europa un pasaje para el principal torneo continental le ha conferido a esa primera competencia "un significado diferente". Por lo tanto, es improbable que envíe al campo un plantel alterno, pese a lo sobrecargado que luce el calendario de los "Red Devils".United marcha sexto en la Premier, por lo que aspira todavía a terminar entre los cuatro primeros. Ha alcanzado la quinta ronda de la Copa de la FA y enfrentará al Southampton el 26 de febrero, dentro de la Copa de la Liga.Paul Pogba, el jugador más caro del mundo, tiene otro interés particular por el duelo ante Saint Etienne. Podría enfrentar ahí a su hermano mayor Florentin."Es algo que toda la familia disfrutará, porque no sé si volverá a ocurrir", dijo Florentin en declaraciones al sitio UEFA.com. "Mis padres tendrán sentimientos encontrados, porque, sin importar lo que ocurra, habrá un ganador y un perdedor. Sin embargo, hay dos ganadores, porque este partido será inolvidable".Los dirigidos por el argentino Pochettino llegan a la Liga Europa tras ser eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El estratega, al igual que Mourinho, tiene ahora una opinión más positiva sobre la competencia secundaria en Europa."Necesitamos pensar en esto como una buena oportunidad de ganar un trofeo", comentó.En otros encuentros, Villarreal enfrentará a Roma, Borussia Moenchengladbach a Fiorentina, Celta de Vigo a Shakhtar Donetsk y Anderlecht al Zenit de San Petersburgo. Agregar a favoritos liga europa

futbol

united

tottenham