Interjet no era negocio, dice el titular de la Secturz

A punto de concluir el plazo para que Interjet deje de volar en la entidad, Eduardo Yarto Aponte, titular de la Secturz, dijo que aún no se tiene un acuerdo con otra aerolínea y aún se busca que compañía de vuelos no se vaya.



“Estamos buscando que no se vaya, evidentemente a todos nos interesa que no se cancele el vuelo; ellos nos mostraron es que están perdiendo dinero y es una decisión de negocios”, dijo.



Señaló que Interjet esperaba que el mercado del estado fuera más amplio y la razón por la decidió romper su relación fue que no eran redituables las ganancias, ya que solo el 17% de los zacatecanos volaban con su aeorlínea.



Aseguró que la secretaría analiza la posibilidad de no sustituir la oferta de Interjet con una aerolínea nueva, ya que el estado no tiene una demanda alta de vuelos y con las actuales compañías sería suficiente.



“No somos una ciudad tan grande, nuestras necesidades pueden ser cubiertas con la actual oferta que tiene Aeroméxico, quien ya propuso la opción de poner equipos más grandes”, dijo.



Explicó que, pese a que Aeroméxico propuso ampliar los destinos, se buscan nuevas opciones de aerolíneas y se planteó la posibilidad de que Zacateca fuera una escala de la Ciudad de México hacia otros destinos.



Asimismo, Aponte dijo que, aunque la función de la secretaria no es motivar que los zacatecas utilicen la aerolínea, se pueden realizar acuerdos con las agencias de viajes para impulsar los vuelos.



Zacatecas en la posición 27 de desarrollo turístico

Pese a que es uno de los estados que tienen una secretaría para el turismo, el titular dijo que Zacatecas se encuentra hasta la posición 27, de 32 entidades, en materia de desarrollo turístico en el país.

“Zacatecas está en el lugar 27 en cuanto a turismo; es lo que estamos recibiendo, un estado en el lugar 27, es lo que tenemos que subir por lo menos 10 escalones”, dijo.

Señaló que uno de los objetivos de su dirección será subir mínimo 10 posiciones en la escala nacional.



