Invade comercio del alcalde la vía pública 

La tienda de ropa El Campesino, propiedad del presidente municipal, hizo uso de casi un mes más para exhibir pantalones, camisas y demás productos.



Comerciantes establecidos denunciaron de manera pública esta situación y pidieron al alcalde que respete el permiso que venció el pasado 6 de enero.



Frente al establecimiento del alcalde, ubicado sobre la calle Aldama y esquina con Zaragoza, todos los días se colocaron mesas, toldos, entorpeciendo el paso de los peatones y conductores.



Fue hasta el pasado lunes cuando el primer edil retiró el puesto semifijo que instaló desde el pasado diciembre.



Los inconformes, quienes por temor a represalias no dieron su nombre, lamentaron el actuar del alcalde, ya que consideran que abusa de su cargo para beneficio personal.



“No es justo que el alcalde sea el único comerciante que permaneció durante enero ofertando su mercancía en la vía pública y sobre todo por que abarca casi toda la cuadra”, expresaron.



Esta no es la primera ocasión que Julio Ramírez invade la vía pública con la intención de incrementar sus ventas.



Los vendedores refirieron que el pasado agosto, cuando según se festejó el aniversario de la tienda, aprovechó la calle.



“A la mayoría de nosotros no se nos permitió un solo día más estar en la calle a pesar de que se tuvo poca venta debido al incremento de las mercancías”, manifestaron los entrevistados.



No solo los comerciantes se han inconformado, también los conductores pues son pocos los lugares de estacionamiento en las principales calles de la ciudad y esta situación afecta la vialidad en el centro.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.-

