Invertirán 2 millones y medios de pesos en la Alberca Olímpica de Guadalupe Yair Villalpando

Con el objetivo de otorgar un mejor servicio a los cerca de mil 900 nadadores que actualmente asisten a la Alberca Olímpica de Guadalupe (AOG), se anunció la inversión de 2 millones y medio de pesos para el mejoramiento de dicho inmueble acuático por parte de Enrique Flores Mendoza, presidente del municipio.



Dicho anuncio del edil municipal fue realizado en la toma de protesta del Consejo de participación de la AOG, organismo integrado por autoridades del gobierno municipal encabezado por el propio Enrique Flores así como entrenadores y usuarios de la alberca que tiene por objetivo la transparencia y mejora de calidad de dicho inmueble.



En este sentido, Flores Mendoza informó que se harán dos importantes inversiones en la AOG; por principio de cuentas se destinarán 2 millones 135 mil pesos para la mejora del espacio deportivo ya que se hará una obra de captación de agua fluvial, 3 cisternas de 10 mil litros y un sistema de riego para áreas verdes.



Además se va ampliar el estacionamiento en su parte derecha, se le pondrá techumbre y arriba se colocarán paneles solares para conectar el agua, se va a reencarpetar con asfalto todo el estacionamiento para finalmente reforzar los muros de la alberca ya que tienen algunos daños.



La otra parte se enfocará en el interior de la alberca toda vez que se consignen 300 mil pesos para el equipamiento de nuevo inmobiliario. “La operación de esta alberca le cuesta al municipio aproximadamente 3 millones anuales, el concepto de mayor erogación es la compra del gas LP con el que funcionan las calderas: 2 millones de pesos anualmente”, puntualizó al tiempo de enfatizar que buscarán reducir gastos con las fotoceldas que se le agregarán en dicho proyecto.

No obstante el alcalde subrayó que la AOG es un servicio para la comunidad por lo que no se busca una ganancia por la práctica de la natación sino que al contario esperan que más personas formen parte de esta disciplina pues por concepto de inscripción el municipio apenas logra rescatar 700 mil pesos anualmente.



Aún con estas cifras Enrique Flores recalcó que este año dejarán el pago de las inscripciones a la honestidad de la gente para que desembolsen lo que esté a su alcance. “Vamos a dejar a la consciencia, a la corresponsabilidad de las mil familias que utilizan esta infraestructura el que cada uno determine en la función de su capacidad económica el que pueda pagar el cien por ciento de la cuota, el 50 por ciento, el 10 por ciento o abstenerse de pagar”.



