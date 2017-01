Investigación electoral que pide Trump podría 'reventarle' en la cara Excélsior

Varias personas cercanas al mandatario están dentro de esa categoría, incluido su nominado a secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, su yerno Jared Kushner, y su hija menor, Tiffany.



El presidente tuiteó el miércoles que pedirá una "investigación importante"sobre fraude electoral, incluyendo "a quienes están registrados para votar en más de un estado, a quienes sean ilegales e (...) incluso, a quienes estén registrados para votar y están muertos (y muchos desde hace mucho tiempo)", dijo.

Dependiendo de los resultados, ¡reforzaremos los procesos electorales!", agregó.

No es ilegal estar registrado en dos estados, y sólo porque alguien lo esté, eso no significa que votó en ambos. Los cometarios de Trump probablemente indican que habrá castigos para quienes hayan votado en dos o más estados, aseveraciones que secretarios de gobierno en todo el país han desechado al considerarlas sin sustento.



Mnuchin está registrado en Nueva York y California, según la base de datos pública del padrón electoral, y Kushner en Nueva York y Nueva Jersey. Tiffany Trump está registrada en Nueva York y Pensilvania, donde asistió a la universidad, según la base de datos, algo que la asesora presidencial Kellyanne Conway calificó como "rotundamente falso". Ella había sido registrada en Pensilvania y pasó por el proceso, (y) dijo que fue muy complejo y tomó mucho tiempo, pero ella dice que no está registrada para votar en dos estados", dijo Conway el jueves al programa "Today" de la cadena de televisión NBC.



