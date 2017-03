Investigan a los siete sujetos detenidos Redacción

Tanto los implicados como el arsenal de armas fueron asegurados, en tanto se determina el grupo delictivo al que pertenecen.



En este sentido dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), trabaja en estrategias para desmantelar las principales estructuras delictivas que prevalecen en Zacatecas.



Por ello refirió que detenciones como la de Jorge alias El cutter, debilitan la presencia de estos grupos y podrían generar una baja en los índices delictivos sobre todo en municipios como Fresnillo.



“Esto abona a disminuir la violencia. No es que el municipio siga en un foco rojo, simplemente yo diría que Fresnillo es un municipio de alta prioridad en atención en materia de seguridad”.



La detención

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) la noche de este jueves detuvieron a siete personas en posesión de armas de fuego en San Miguel de Sosa.



En dicho poblado cercano a la comunidad Estación San José, los guardianes de orden observaron una camioneta Ford, blanca, cuatro puertas de motor a diesel, en la que viajaban siete individuos, quienes al ver la presencia policiaca empezaron a dispararles.



Los policías de inmediato pidieron apoyo y efectuaron un importante operativo para aprehender a los pistoleros.



Luego de varias tácticas, los policías lograron asegurar a los criminales.



En dicha detención se aseguró un rifle calibre 22 milímetros, una escopeta calibre 12, una pistola 9 milímetros y una subametralladora Uzi calibre 9 milímetro.



En esta ocasión no hubo personas ni uniformados heridos.



Los siete hombres arrebatados, el armamento así como la camioneta, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).



Cabe hacer mención que durante la tarde de este jueves cerca a la comunidad Las Mercedes, también detuvieron a tres civiles armados quienes viajan en un automóvil rojo, con reporte de robo.



