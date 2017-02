Investigan video de secuestro difundido en redes sociales Excélsior

En la videograbación de una cámara de seguridad, el cual dura poco más de un minuto se aprecia cómo un vehículo blanco, tipo Jetta está estacionado sobre una calle no identificada, y cuando observa que otra unidad de lujo también color blanco viene de frente, se mueve para cerrarle el paso.









La conductora intenta moverse para escapar, pero del Jetta descienden cuatro hombres quienes hacen bajar a una mujer para llevársela, mientras dejan abandonado el vehículo de la víctima atravesado en la vialidad.



Aunque la Procuraduría General de Justicia de Michoacán no ha confirmado nada al respecto, se conoce que el plagio sí ocurrió en Uruapan, como menciona un boletín de la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuya dependencia desmintió que el ilícito se haya registrado en la ciudad de Cuernavaca, por lo que invita a los morelenses a no difundir noticias tendenciosas que confunden a la opinión pública.



Recordó también la Fiscalía de Morelos mediante su comunicado que el combate a los delitos de alto impacto, entre los que se encuentra considerado el secuestro, ha sido efectivo en esta entidad, donde se redujo un 75 por ciento al cierre del 2016.



