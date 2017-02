Invita Consulado de Estados Unidos en Monterrey a registrar a niños con doble nacionalidad Redacción

A continuación ofrecemos datos adicionales sobre la documentación de menores con las dos nacionalidades.



· Sin documentación, un gran número de estos niños enfrentan grandes retos para acceder a los servicios básicos en México, especialmente educación y salud pública.

· Estos niños cuentan con la doble ciudadanía y tienen derechos en ambos países.

· Tener pasaporte estadounidense no impide tener pasaporte mexicano. Ambos países permiten la doble nacionalidad.

· La situación migratoria de los padres no impacta la ciudadanía estadounidense del menor.

· El pasaporte estadounidense sirve como un documento de identidad y ofrece la entrada a los Estados Unidos.



Si su hijo nació en los Estados Unidos y no cuenta con un pasaporte estadounidense, favor de visitar el Consulado de los Estados Unidos en Monterrey. Para programar una cita para tramite de pasaporte, por favor visite nuestro sitio web https://mx.usembassy.gov/es/solicite-un-pasaporte/.



