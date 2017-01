Invita el grupo Quark al Club Infantil de la Ciencia Daniel Torres

Las actividades comenzarán hoy de 12 a 2 de la tarde, y tendrán una duración de un semestre.



Los menores pueden asistir desde los 4 hasta los 15 años y el costo por todo el ciclo es de 400 pesos; existen descuentos para hermanos que se inscriban juntos, becas para hijos de miembros de la UAZ, así como apoyos especiales, esto con la finalidad de no dejar a nadie fuera.



Algunas de las personas que estarán al frente de los conjuntos, son parte de las fuerzas básicas de Quark, un grupo de jóvenes que alguna vez participaron como alumnos.



Se espera que en este curso, los asistentes se den cuenta de cómo personas que no están directamente relacionadas con la ciencia, la generan de una forma involuntaria.



El objetivo del Club Infantil de la Ciencia es que los más pequeños comiencen a relacionarse con la materia, para que al mismo tiempo se diviertan y aprendan.



