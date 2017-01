Invítala al museo Rafael Coronel   

ZACATECAS.- Si no sabes a dónde llevarla a pasear (a la novia), si el foco no se te prende, si no te decides cómo asombrarla y mostrarle tu lado culto...Te recomendamos que la lleves al Museo Rafael Coronel, mejor conocido como el​Este museo se encuentra en el, en donde se exhiben interesantes colecciones de arte popular mexicano, las cuales están encabezadas por la denominada El rostro de México, que está integrada por más de 5 mil máscaras mexicanas.Así también, tiene una parte de la colorida colección de títeres de la; una interesante exposición de ollas y vasijas prehispánicas; dibujos, bocetos y proyectos arquitectónicos de; figurillas de terracota de la época colonial y otra de piezas mexicanas de diversas épocas prehispánicas, coloniales y contemporáneas., abandonó la carrera de Arquitectura para dedicarse por entero a la pintura. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.En 1944 pinta su primer autorretrato y enEstá considerado como uno de los representantes más definidos del nuevo Expresionismo Mexicano., es declarado Hijo Predilecto por el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Zacatecas., entregó su colección de Arte Mexicano para la creación del Museo Rafael Coronel.El museo está abierto de:De 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Cerrado los Miércoles