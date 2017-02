Invitan a denunciar los semáforos que no funcionan Karla Padilla

Por ello extendió una invitación a la ciudadanía para que, a través de sus denuncias sobre semáforos y señalamientos, entre otras, la corporación avoque sus acciones a atender casos concretos que afectan a la ciudadanía de manera directa.



En este sentido reconoció que el tema de los semáforos ha generado complicaciones desde administraciones anteriores ya que el mantenimiento de los mismos es competencia de empresas foráneas. “Tenemos que pedir la asesoría, esperar que hagan un espacio en su agenda y que vengan para atender nuestra necesidad”, esto por diversas fallas como en el suministro de energía o en la estabilidad física del semáforo.

Aunque no precisó el nombre de la empresa, refirió que es originaria de Monterrey, Nuevo León, hecho que dificulta que algunas problemáticas se resuelvan en un tiempo favorable.



Rivera Villa expresó que en ese rubro será de vital importancia capacitar a todos los elementos de la DTTyV para “procurar que en la medida de lo posible, cuando tengamos estos temas, se tenga un protocolo de acción”.

“También es importante que como administración, cuando contratemos este tipo de servicio se adhiera el requisito de que el tiempo de atención sea corto para que, así, los actos de molestia ante la ciudadanía sean menos”, finalizó.



miguel rivera villa

semáforos

denuncia