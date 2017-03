Invitan a la carrera atlética 5k y 16k Fresnillo Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) 5k y 16k Fresnillo PLC, evento que busca reunir a 2 mil runners el próximo domingo 9 de abril en la cabecera de dicho municipio.



Así lo informó Daniel García Acosta, responsable de las actividades deportivas de la empresa, quien indicó que como objetivo de contribuir con la sociedad se han programado una serie de actividades deportivas y el atletismo no fue la excepción.



Dentro del 5k estará será la octava edición en la que se realiza la competencia que tiene por lema Corre por tu salud, en tanto que en la 16k esta será la primera ocasión en la que se realiza pero sin lugar a duda ya promete mucho por la distancia innovadora para el estado.



De tal forma se informó que la inscripción será totalmente gratis y se contará con todos los servicios de la carrera: playera tecnología Dri Fit, número, hidratación y kit de recuperación, fotografía durante la salida, recorrido y meta.



La carrera se dividirá en dos distancias. Para el 5k habrá mil 800 playeras disponibles, mientras que para el 16k se realizará una competencia especial para competidores de elite en un selecto grupo de 200 atletas.



Las categorías para el 5k son categoría Infantil A (5-8 años), Infantil B (9-11 años), Infantil C (12-14 años), Juvenil (15-18 años), Libre (19-39 años), Master (40-49 años), Veteranos (50-59 años), Súper Veteranos (60 años y más), y para el 16k únicamente la Libre varonil y femenil.



García Acosta indicó que la entrega de paquetes será el sábado de 8 de abril de 8 de la mañana a las 8 de la noche en las instalaciones de Relaciones con la Comunidad del Distrito Fresnillo, ubicadas en Avenida Hidalgo 410 (Antiguo Hospital de la Compañía) en la Colonia Centro de Fresnillo.



Finalmente se informó que para el día de la competencia el 9 de abril se les cita a los competidores del 5k se presenten a las 7 de la mañana en el Parque Ecológico Los Jales; en tanto que para los que verán acción en los 16k deberán presentarse a las 6 de la mañana en el mismo lugar pero ellos serán transportados al Proyecto Juanicipio, lugar donde iniciarán su recorrido.



notasimagen@gmail.com Una gran carrera atlética ya se cocina en nuestra entidad toda vez que el comité organizador diera a conocer la convocatoria del, evento que busca reunir a 2 mil runners el próximo domingo 9 de abril en la cabecera de dicho municipio.Así lo informó Daniel García Acosta, responsable de las actividades deportivas de la empresa, quien indicó que como objetivo de contribuir con la sociedad se han programado una serie de actividades deportivas y el atletismo no fue la excepción.Dentro del 5k estará será la octava edición en la que se realiza la competencia que tiene por lema Corre por tu salud, en tanto que en la 16k esta será la primera ocasión en la que se realiza pero sin lugar a duda ya promete mucho por la distancia innovadora para el estado.De tal forma se informó que la inscripción será totalmente gratis y se contará con todos los servicios de la carrera: playera tecnología Dri Fit, número, hidratación y kit de recuperación, fotografía durante la salida, recorrido y meta.La carrera se dividirá en dos distancias. Para el 5k habrá mil 800 playeras disponibles, mientras que para el 16k se realizará una competencia especial para competidores de elite en un selecto grupo de 200 atletas.Las categorías para el 5k son categoría Infantil A (5-8 años), Infantil B (9-11 años), Infantil C (12-14 años), Juvenil (15-18 años), Libre (19-39 años), Master (40-49 años), Veteranos (50-59 años), Súper Veteranos (60 años y más), y para el 16k únicamente la Libre varonil y femenil.García Acosta indicó que la entrega de paquetes será el sábado de 8 de abril de 8 de la mañana a las 8 de la noche en las instalaciones de Relaciones con la Comunidad del Distrito Fresnillo, ubicadas en Avenida Hidalgo 410 (Antiguo Hospital de la Compañía) en la Colonia Centro de Fresnillo.Finalmente se informó que para el día de la competencia el 9 de abril se les cita a los competidores del 5k se presenten a las 7 de la mañana en el Parque Ecológico Los Jales; en tanto que para los que verán acción en los 16k deberán presentarse a las 6 de la mañana en el mismo lugar pero ellos serán transportados al Proyecto Juanicipio, lugar donde iniciarán su recorrido. Agregar a favoritos deportes

atletismo

5k

fresnillo