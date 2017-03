Invitan a participar en los X Juegos Florales 'Ramón López Velarde' Redacción

En la convocatoria se aclara que serán excluidos trabajos que se encuentren participando en otros concursos o en espera de dictamen, obras que hayan sido premiadas en otro certamen, obras de autores fallecidos en fecha anterior a su participación en este concurso, así como trabajos ya publicados.



En lo que respecta a poesía cada participante deberá enviar un poemario inédito, en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de cincuenta cuartillas y máxima de cien, mientras que en narrativa será un volumen de cuentos o relatos inéditos, en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de sesenta cuartillas y máxima de ciento veinte.



Deberán presentarse tres originales impresos y copia digital en CD (formato Word), escritos en computadora, a doble espacio, con fuente Arial de once puntos, en papel tamaño carta impreso por una sola cara, engargolados o encuadernados, y firmados con seudónimo. No se admitirán trabajos con dedicatorias ni epígrafes. Los trabajos que no sean presentados como se indica en este punto, automáticamente serán descalificados.



Además adjunto a los originales, en un sobre cerrado e identificado con el mismo seudónimo y género literario en el cual participa (poesía o narrativa), el autor incluirá su nombre completo, domicilio, número telefónico y, de contar con ellos, número de fax y correo electrónico, así como copia fotostática de su acta de nacimiento y/o credencial de elector, además de una ficha curricular.



Los trabajos deberán ser enviados o entregados en la siguiente dirección: Instituto Jerezano de Cultura IX Juegos Florales Ramón López Velarde, Calle San Luis No. 70, Centro Histórico, C. P. 99300, Jerez de García Salinas, Zacatecas.



Importante destacar que el premio será único e indivisible para cada género literario, en lo que respecta a Poesía serán 25 mil pesos, además de rosa dora y diploma, mientras que para narrativa será de 25 mil pesos y diploma, con un premio especial de diez mil pesos y diploma al mejor trabajo de poesía o narrativa escrito por algún jerezano o jerezana, con la finalidad de estimular la creatividad de los poetas y escritores de Jerez.



Si el triunfador de Poesía o Narrativa fuera jerezano (a), se otorgará este premio especial a quien le suceda en la calificación y sea de Jerez.



El plazo de admisión de los trabajos concursantes se cerrará el viernes 26 de mayo de 2017. En el caso de los trabajos remitidos por correo o mensajería, se aceptarán aquellos cuya fecha de envío no exceda la del límite de la presente convocatoria.



El jurado calificador estará integrado por especialistas en la disciplina literaria y sus nombres serán dados a conocer al momento de emitirse el fallo, dentro del marco de los X Juegos Florales Ramón López Velarde.



Una vez emitido el fallo del jurado, se procederá a la apertura de la plica de identificación de quienes resulten ganadores, y de inmediato les será notificado. El resultado será publicado en periódicos de circulación estatal de Zacatecas, así como en el sitio web del Gobierno del Municipio de Jerez, Zac.,

Para mayores informes los interesados pueden comunicarse al Teléfono [01 494] 945 62 61 o consultar las bases de la convocatoria.







