Invitan a realizar preinscripciones a los centros de cómputo de las escuelas Marcela Espino

La jefe de Servicios Educativos de la región 02 Federalizada, Elizabeth Vega Ávila pidió a los padres de familia estar pendientes del proceso de preinscripción que comienza este miércoles a través de la página de internet www.preinscripcioneszac.gob.mx.



Expresó que la indicación a los directores de las escuelas es que brinden el apoyo a los padres de familia que así lo soliciten.



La página estará disponible a partir del 1 de febrero a las 10 de la mañana, durante días hábiles y en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es necesario que los padres tengan en el momento la Clave Única del Registro de Población (CURP) e información básica de su familia.



Consideró que las escuelas primarias en el centro de la ciudad son las más saturadas, de su región, tal es el caso de la Guillermo C. Aguilera, en tanto que en secundaria, las generales, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas presentan mayor demanda.



Vega Ávila dijo que solicitó a los directivos también tomar precauciones con el registro de los niños que ya tienen hermanos estudiando en las instituciones para que no se complique su inscripción.



mespino@imagenzac.com.mx Autoridades educativas dispondrán de los centros de cómputo escolares para ofrecer a los padres de familia una opción para acceder al trámite de preinscripciones de las escuelas de nivel básico.

