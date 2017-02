Invitan a realizar un cambio real al país Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Extendieron la invitación a la gente comprometida con un cambio real del país, independientemente de su orientación política, económica y social.



Esto, luego de una reunión nacional de dicho movimiento el pasado 4 de febrero en la que su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano emitió el documento Llamado por México: Lineamientos para un proyecto de país.



El objetivo de este evento fue discutir el deterioro general originado del modelo de desarrollo impuesto durante las últimas décadas por el PAN y el PRI, que ha debilitado a sectores claves como la agricultura y la petroquímica y que incrementa los indicadores de pobreza, desempleo, corrupción, impunidad y delincuencia.



Raymundo Cárdenas, integrante del capítulo Zacatecas, detalló que los ciudadanos “están hartos de muchas conductas de la elite del poder. Ya no tienen confianza ni en las instituciones ni en los partidos políticos”, hecho que se refleja en los diversos movimientos sociales.



La propuesta es reflexionar el progreso en distintos rubros y a partir de ello generar un documento con propuestas de cambio que se presentará en la próxima convención de Por México Hoy el 25 de marzo.



Cada una de las entidades federativas presentará la misma herramienta para unificar un documento que unifique a los progresistas también con miras al 2018.



En este sentido, Cárdenas enfatizó que “no es un documento para arropar la candidatura de nadie, sino que dice qué es lo que debemos hacer los mexicanos. No significa que no se vaya a participar en las elecciones pero eso se empezará a discutir después de tenerlo”.



“Después vendrá la discusión de las candidaturas y sin duda vendrá la discusión con el equipo de MORENA que ha dado a conocer unos lineamientos importantes que hay que revisar para ver no solo con éste, sino con los demás partidos de la izquierda, la posibilidad de tener candidaturas unificadas”.



Para tal fin, y por medio de las redes sociales y la página web del colectivo, www.pormxhoy.org, se darán a conocer las actividades a realizar en el territorio zacatecano como foros y conferencias para generar un concentrado de propuestas plurales a favor de la transformación.



Por su parte, Carlos García Murillo agregó que esta unión es importante para imponer el cambio de forma pacífica y democrática sin jerarquías ni beneficiarios directos dentro del movimiento.



Finalmente informaron que en próximas semanas Cuauhtémoc Cárdenas visitará Zacatecas para reforzar las acciones que den más formalidad a este movimiento integrado por activistas, políticos, creadores y público en general.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Integrantes del colectivo, Por México Hoy, en Zacatecas, invitaron a la sociedad a generar cambio en México; realizarán un documento que se presentará en la próxima convención de, Por México Hoy, el 25 de marzo.Extendieron la invitación a la gente comprometida con un cambio real del país, independientemente de su orientación política, económica y social.Esto, luego de una reunión nacional de dicho movimiento el pasado 4 de febrero en la que su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano emitió el documento Llamado por México: Lineamientos para un proyecto de país.El objetivo de este evento fue discutir el deterioro general originado del modelo de desarrollo impuesto durante las últimas décadas por el PAN y el PRI, que ha debilitado a sectores claves como la agricultura y la petroquímica y que incrementa los indicadores de pobreza, desempleo, corrupción, impunidad y delincuencia.Raymundo Cárdenas, integrante del capítulo Zacatecas, detalló que los ciudadanos “están hartos de muchas conductas de la elite del poder. Ya no tienen confianza ni en las instituciones ni en los partidos políticos”, hecho que se refleja en los diversos movimientos sociales.La propuesta es reflexionar el progreso en distintos rubros y a partir de ello generar un documento con propuestas de cambio que se presentará en la próxima convención de Por México Hoy el 25 de marzo.Cada una de las entidades federativas presentará la misma herramienta para unificar un documento que unifique a los progresistas también con miras al 2018.En este sentido, Cárdenas enfatizó que “no es un documento para arropar la candidatura de nadie, sino que dice qué es lo que debemos hacer los mexicanos. No significa que no se vaya a participar en las elecciones pero eso se empezará a discutir después de tenerlo”.“Después vendrá la discusión de las candidaturas y sin duda vendrá la discusión con el equipo de MORENA que ha dado a conocer unos lineamientos importantes que hay que revisar para ver no solo con éste, sino con los demás partidos de la izquierda, la posibilidad de tener candidaturas unificadas”.Para tal fin, y por medio de las redes sociales y la página web del colectivo, www.pormxhoy.org, se darán a conocer las actividades a realizar en el territorio zacatecano como foros y conferencias para generar un concentrado de propuestas plurales a favor de la transformación.Por su parte, Carlos García Murillo agregó que esta unión es importante para imponer el cambio de forma pacífica y democrática sin jerarquías ni beneficiarios directos dentro del movimiento.Finalmente informaron que en próximas semanas Cuauhtémoc Cárdenas visitará Zacatecas para reforzar las acciones que den más formalidad a este movimiento integrado por activistas, políticos, creadores y público en general. Agregar a favoritos zacatecas

por méxico hoy

colectivo

cambio