Invitan a talleres de iniciación artística

Magdalena Okhuysen, directora de Arte y Cultura, informó que estos cursos se imparten durante todo el año, pero es los primeros 10 días de cada mes cuando se realizan las inscripciones, con el objetivo de llevar un control administrativo del programa.



Estos talleres de iniciación artística, contemplan artes plásticas, escénicas y de danza, pues, por ejemplo, hay dibujo y pintura, técnicas de pintura al óleo, tallado en madera, caligrafía y escritura antigua, tallado en jabón, plastilina y cartonería y grabado en relieve, para niños, jóvenes y adultos, impartidos por Netzahualcóyotl del Real, Oscar Daniel ‘pineda y Anael Díaz.



En artes escénicas, la Casa de la Cultura dispone espacios especiales para teatro, guitarra acústica, piano, canto y violín, ofrecidos por Nayelli Jáquez, Héctor de la Torre, Merari Quezada, Guadalupe Revilla, Patricia Hernández y Elvira Fernández.



En danza hay pre ballet para niñas, danza árabe para principiantes e intermedias, baile flamenco y yoga, que son impartidos por Jazeth Rodríguez, Litzy Tiscareño, Madelene de la Torre, Blanca Bautista, Cecilia Becerra, Miguel Aranda y Carlos Cuevas.



La directora detalló que la cuota de recuperación es de 300 pesos mensuales y no se necesita cubrir mayores requisitos; sólo ponerse de acuerdo con el instructor para que lleven el material o ropa que necesiten.



Lo que se requiere es que acudan, niños y adultos, con muchas ganas de aprender, de disfrutar y convivir; iniciarse en el hermoso mundo de las artes escénicas es una decisión de la que no se arrepentirán, expresó la directora.



