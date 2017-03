Invitan al Ciclo Mujeres Cineastas en la Cineteca Redacción

Programa del 6 al 22 de marzo 2017:



Lunes 6

17:30 hrs.

Evento en Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Presentación de libro.

Mary Woollstonecraft y su vinculación de los derechos de la mujer, 1792 (Educación, política y filosofía en el siglo XVIII)

Por: Dra. Diana Arauz

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Entrada libre.



Lunes 6

18:30 hrs.

Inauguración del Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Brindis de honor

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

INERCIA

Dir. Isabel Muñoz Cota

México/ 90/ 2012

En la sala de urgencias de un hospital Lucía se encuentra con Felipe, un novio del pasado que está internado. Sin proponérselo terminará cuidándolo durante días, cerrando así una historia pendiente.



Martes 7

18:30 hrs.

Cine al aire libre.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Evento gratuito

Lugar: Parque Sierra de Álica

Previo a la función música en vivo por el cuarteto Saxofones Victorias

El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta:

LOS INSÓLITOS PECES GATO

Dir. Claudia Sainte-Luce

México/ 2013/ 95 min.

Claudia, una joven callada y meditabunda, trabaja en un supermercado como promotora de salchichas. Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, termina en la sala de urgencias de un hospital público, con un severo caso de apendicitis. Es ahí donde conoce a Martha, una mujer que se encuentra hospitalizada en la cama de al lado. Martha, quien vive acompañada por sus hijos, poco a poco se gana la confianza de Claudia. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca una relación de amistad con Martha, lazo que poco a poco se va estrechando.



Martes 7

20:30 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

BAÑO DE VIDA

Dir. Dalia Reyes

México/ 2016/ 67 min.

Baño de Vida es un documental que nos guía y sumerge en un viaje al interior de la vida de los baños públicos a través de las voces de los tres personajes: Felipe encargado de los baños desde 1984, Juana barrendera del centro de la Ciudad de México y José clienta asidua desde hace más de cuarenta años. Baño de Vida es un confesionario de aquellos que confluyen en un mismo espacio: el cuarto de vapor. Cada uno cuenta su pasado, lo que les significa el baño. Y es así como vamos introduciéndonos en sus angustias, sus temores y alegrías. Conforme avanza el documental echamos un vistazo a sus vidas mientras ellos toman otro baño más.



Miércoles 8

18:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

-PROGRAMA DE CORTOMETRAJES.

Duración total: 86 minutos.

AL FINAL DEL DÍA

Dir. Mariana Musalem

México/ 2014 / 40min

Tres amigas se vuelven a encontrar después de 5 años, en su ciudad natal. Pasan un fin de semana juntas en la casa de verano de una de ellas. Y aunque parece que ya no tienen nada en común, hay situaciones que las influyen y unen más de lo que imaginan.



-BELLA

Dir. Maricarmen Merino

México/ 2014 /16 min.

Bella, William y David son una familia de pescadores. Una noche, mientras padre e hijo pescan en alta mar, una tormenta los alcanza. Después de que su peor pesadilla se ha hecho realidad, Bella emprende un viaje a su propio mar, el único lugar donde podrá encontrar a sus seres amados.



-EL ELEFANTE ROSA

Dir. Sabrina Almandoz

México/ 2009 / 30min

Teresita cree que su mamá es un elefante rosa. Tratando de liberarse del cuento que le contó su tía cuando ella era niña, se ve determinada a conocer la verdadera historia de su madre, para dejar de creer en un sueño caduco y al fin crecer. Una crónica de sueños, de cambios, de luto y de vida, El Elefante Rosa nos invita a encontrarnos de nuevo con el niño que tenemos dentro.



Miércoles 8

18:30 hrs.

Cine al aire libre.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Evento gratuito

Lugar: Plazuela Miguel Auza

El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta:

-PROGRAMA DE CORTOMETRAJES.

Duración aproximada 80 min.

- JACINTA, Dir. Karla Castalleda - Animación

-GERTRUDIS BLUES, Dir. Patricia Carrillo

-¿QUÉ ME VA HACER? Dir. Alejandra Cordero

-EL EXCUSADO, Dir. Lorenza Manrique

- MÚSICA DE AMBULANCIA, Dir. Paula Marcovich

- RAMONA, Dir. Gionanna Zacarías

- LUCÍA CONTRA LOS LIMITES DE LA VOZ, Dir. Mónica Herrera

- LLUVIA EN LOS OJOS, Dir. Rita Basulto - Animación

Diana Cardozo

Miércoles 8

20:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Función de película con presencia de la directora.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

SIETE INSTANTES

Dir. Diana Cardozo

México/ 2008/ 90 min.

Historia de varias mujeres que decidieron unirse a la guerrilla uruguaya a principios de los años setenta.











Jueves 9

18:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Antonio Aguilar, Cineteca Zacatecas.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

EL SECRETO DE ROMELIA

Dir. Busi Cortés

México/ 1988/ 100 min.

Dolores, una mujer divorciada e independiente, viaja a Tlaxcala acompañada por su madre, Doña Romelia, y sus hijas María, Aurelia y Romi para recibir la herencia que su padre acaba de dejarle. Dolores trata de desentrañar a través de la correspondencia y los papeles personales de su familia el misterio que encierra su origen. Doña Romelia, por su parte, al regresar a los lugares en los que pasó su infancia y su juventud, se ve obligada a recordar la trágica y extraña historia de amor que viviera en sus años mozos.



Jueves 9

18:30 hrs.

Cine al aire libre

Previo a la función música en vivo por el cuarteto Saxofones Victorias

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres y UAD Campus Fresnillo.

Evento gratuito

Lugar: Plaza Cívica de la Presidencia Municipal, centro de Fresnillo.

El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta:

-PROGRAMA DE CORTOMETRAJES.

Duración aproximada 80 min.

- JACINTA, Dir. Karla Castalleda - Animación

-GERTRUDIS BLUES, Dir. Patricia Carrillo

-¿QUÉ ME VA HACER? Dir. Alejandra Cordero

-EL EXCUSADO, Dir. Lorenza Manrique

- MÚSICA DE AMBULANCIA, Dir. Paula Marcovich

- RAMONA, Dir. Gionanna Zacarías

- LUCÍA CONTRA LOS LIMITES DE LA VOZ, Dir. Mónica Herrera

- LLUVIA EN LOS OJOS, Dir. Rita Basulto - Animación



Jueves 9

20:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

MEMORIA OCULTA

Dir. Eva Villaseñor

México/ 2014/ 62 min.

Mientras estudiaba cine en la Ciudad de México, la joven directora Eva Villaseñor sufrió un colapso emocional que la llevó a perder la memoria durante un tiempo. Con los testimonios de una compañera de clase, de su mamá y de su hermano, la realizadora busca reconstruir en este documental los acontecimientos de esa época que su cabeza no registra. Es así como emprende un viaje a lo más profundo de su inconsciente.



Jueves 9

21:15 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

Centro de Capacitación Cinematográfica presenta:

TIEMPO SUSPENDIDO

Dir. Natalia Bruschtein

México/ 2015/ 64 min.

Este documental habla de la memoria, la de una mujer que después de luchar incansablemente contra el olvido en pro de la memoria histórica y por la justicia de los crímenes de Estado en Argentina, hoy la pierde en la necesidad de poder desprenderse del dolor y despedirse de la vida sin sentir que traiciona a la familia que perdió.

Dana Rotberg

Viernes 10

18:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Función de película con presencia de la directora.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas

Cineteca Nacional presenta:

MENTIRAS BLANCAS

Dir. Dana Rotberg.Nueva Zelanda/ 2013/ 96 min.

A pesar de las leyes colonialistas que le prohíben ejercer, a principios del siglo XX en una pequeña localidad de Nueva Zelanda, Paraiti, una curandera maorí, es solicitada como último recurso, incluso para mujeres blancas. Un día Maraea, otra mujer maorí, le suplica que atienda a su empleadora, Rebecca, la esposa de un empresario local pudiente. Rebecca está embarazada, y, dado que el viaje al extranjero de su esposo ha sido largo, es evidente que el hijo no es de él. La encomienda de poner fin al embarazo conduce a una revelación de secretos y tensiones raciales.









Viernes 10

20:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas

BELLAS DE NOCHE

Dir. María José Cuevas

México/ 2016/ 90 min.

¿Qué fue de aquellas vedettes que representaron con exotismo la belleza de los cabarets mexicanos de los setenta y ochenta? Cuatro décadas después de terminada la función, ellas cuentan con dignidad sus historias.



Sábado 11

18:00 hrs.

Ciclo Mujeres Cineastas. En Coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Entrada libre.

Lugar: Sala Mauricio Magdaleno, Cineteca Zacatecas.

El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta:

LOLA

Dir. María Novaro

México/ 1989/ 92 min.

La lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante a su pequeña hija son las únicas motivaciones en la vida de Lola, una joven vendedora de ropa en un tianguis. El constante ir y venir de su pareja provoca una crisis en el frágil equilibrio emocional de la joven. En esos momentos, Lola buscará consuelo en el amor de su hijita y en el apoyo de su amiga Dora y de Duende, su eterno enamorado.



Miércoles 22

18:30 hrs.

Ciclo Mujeres en el Cine

Evento gratuito

Premiación de convocatoria ¡Tómate la selfie!

Lugar: Colonia Lázaro Cárdenas

El Instituto Mexicano de Cinematografía presenta:

-PROGRAMA DE CORTOMETRAJES.

Duración aproximada 80 min.

- JACINTA, Dir. Karla Castalleda - Animación

-GERTRUDIS BLUES, Dir. Patricia Carrillo

-¿QUÉ ME VA HACER? Dir. Alejandra Cordero

-EL EXCUSADO, Dir. Lorenza Manrique

- MÚSICA DE AMBULANCIA, Dir. Paula Marcovich

- RAMONA, Dir. Gionanna Zacarías

- LUCÍA CONTRA LOS LIMITES DE LA VOZ, Dir. Mónica Herrera

- LLUVIA EN LOS OJOS, Dir. Rita Basulto - Animación







