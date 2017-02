Irán decide entrar en "guerra de divisas" con EU, dejará de usar el dólar Excélsior

Diversos medios iraníes entre los que destacan Press TV y el dario económico Donya-e-Eqtesad informaron que el gobernador del Banco Central de Irán, Valiollah Seif, precisó que la medida podría aplicarse cuando comience el año nuevo fiscal en ese país.





Especialistas estiman que la decisión de Irán de salir de este acuerdo podría afectar a la economía estadounidense y amenazar al dólar.



Irán tiene el 13% de las reservas de petróleo de la OPEP.



En los mercados mundiales, el petróleo se negocia primordialmente en dólares estadounidenses.



Este año fiscal, se espera que Irán gane 41 mil millones de dólares por ventas de petróleo.



Emiratos Árabes Unidos y China son los principales clientes del oro negro iraní y para algunos observadores todavía es incierto cómo el país logrará cambiar divisas sin depender de la moneda estadounidense.



No es la primera vez que Irán amaga con vetar al dólar.



Ya en agosto de 2010 amenazó con cesar el intercambio en dólares o euros, incluso para sus exportaciones petroleras, en respuesta a las sanciones económicas occidentales adoptadas entonces por las potencias occidentales, por su negativa a suspender el programa de enriquecimiento de uranio y la sospecha de que el mismo tiene por objetivo el desarrollo del arma nuclear. El entonces vicepresidente iraní Mohamad-Reza Rahimi señaló que “esas monedas (el dólar y el euro) son sucias y no venderemos nuestro petróleo en ellas. Vamos a sacar al dólar y al euro de nuestra canasta de divisas y los vamos a reemplazar por el rial y toda otra moneda de países que acepten cooperar con nosotros”.

Irán también anunció una reducción de las importaciones y que “sólo se autorizará la importación de productos necesarios”, con lo que el país impediría la salida de divisas.



Por otra parte, en cumplimiento de las sanciones, varias compañías extranjeras decidieron no vender más combustible a Irán, que debe importar aproximadamente 30% de la gasolina que utiliza.



Las sanciones internacionales obligaron además al régimen islámico a renunciar momentáneamente a construir las instalaciones necesarias para fabricar gas licuado.



Irán posee las segundas reservas mundiales de gas natural, después de Rusia, pero no es exportador neto.



Comparte además con Qatar el mayor yacimiento del mundo, Pars-Sud. Pero mientras su vecino se ha convertido en el mayor exportador mundial de gas licuado, las sanciones que obligaron a las empresas occidentales a retirar sus inversiones y su asistencia tecnológica a Irán en el área energética pusieron un freno a los proyectos de Teherán.



De las exportaciones de petróleo dependen más del 80% o de los ingresos anuales de divisas de Irán, más de 70 % de la inversión pública y alrededor de 50% del presupuesto anual del Estado.



