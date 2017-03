'Iron Fist': Un nuevo modelo de héroe, lejos de los estereotipos Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El actor Finn Jones, protagonista de la serie de Marvel para Netflix, dice que lo que le interesó de la historia fue la manera en la que se realizaron los guiones



Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







De acuerdo con Jones, las series son la mejor manera de explorar el universo de los superhéroes, mucho más que el cine porque, afirma, el tiempo permite que los personajes puedan crecer y mostrar más facetas.



Me parece que las series tienen una mejor y más interesante aproximación de los superhéroes que las películas. La manera de contar la historia en la televisión se adentra más en los personajes, en lo que piensan. Se adentran más en su sique, eso es lo que me parece más atractivo.



No creo que Netflix esté matando estas películas, pero sí haciendo más interesante este mundo, combinando historias, con política y con muchos temas. Dan libertad a los autores, alejándose de los estereotipos y de la añeja manera de hacer las cosas. Y mencionan aspectos que deben ser mencionados”, dijo en reunión con diversos medios internacionales.



De acuerdo con Tom Pelphrey, quien interpreta a Ward Meachum, uno de los antagonistas de la historia, es posible interpretar estos personajes de manera realista.



Creo que una de las cosas que más me interesó del programa al principio fue la manera en que los guiones fueron hechos. Creo que Marvel hace un gran trabajo con esto. Entiendes el porqué de la complejidad de los personajes, que tienen muchas razones para hacer lo que hacen.



Como actor es bueno porque tienes la oportunidad de dar vida a alguien muy real. Nadie es el malo porque sí. Confrontan deseos, obstáculos, Jeff Loeb hace un gran trabajo junto con los escritores, para hacer humanos a los personajes. Esto es lo que pides en cualquier proyecto, señaló.



Según Jessica Henwick, quien da vida a Colleen Wing, la protagonista femenina de esta producción, los personajes de las mujeres son más fuertes.



Si te fijas, los personajes que había hace seis años, son muy distintos a los que hay ahora, son más fuertes mental y físicamente. Lo bueno de esta serie es que aleja los estereotipos de género. En este caso, fue divertido, ha sido mera coincidencia estar en Game of Thrones, luego en Star Wars y ahora encajar en este universo de superhéroes.



He sido afortunada de ser una de las actrices que tiene la oportunidad de interpretar a mujeres tan poderosas. Me siento muy fuerte pero tampoco voy golpeando traseros. Tengo momentos de fortaleza y otros de debilidad. Normalmente soy fuerte, pero es divertido mostrar esa parte de ti y es el mensaje que quiero mandar al mundo, no hay muchos personajes como estos”, señaló.



IDENTIDAD



En esta producción de Netflix, Finn Jones interpreta a Danny Rand/Iron Fist, un multimillonario monje-budista y experto en artes marciales y kung-fu con la posibilidad de invocar el poder del Puño de Hierro.



Hay muchos temas que tratar en Iron Fist. Uno de ellos es el de la identidad, saber cuáles son tus propósitos en la vida, entendiendo que el mundo es algo más que las aspiraciones o sueños de un joven ingenuo. También hablamos de la corresponsabilidad y de la corrupción compartida, donde todas las partes tienen que ver.



Hay una epidemia de heroína en Estados Unidos, en especial en Nueva York y hay que preguntarnos de dónde viene todo esto. Tiene que ver con los líderes del mundo. Hay temas de suma importancia que maneja esta gran producción”, añadió.



Scott Buck es el productor de esta historia –ya de estreno en Netflix–, la cual está basada en el personaje homónimo de los cómics de Marvel. La serie está ubicada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. Es la cuarta serie de origen que conduce hacia el especial de Los Defensores.



Entiendo que la gente está invirtiendo más tiempo ahora en la televisión que en el cine. Lo que me frustra es que a veces la gente asume cosas sobre los personajes cuando no han visto la producción y la forma en que nos aproximamos. Por ejemplo, Dany no busca salvar al mundo, sino salvarse a sí mismo y también me gusta que la serie está llena de diversidad étnica”, externó.



En la historia, Danny Rand regresa a Nueva York con la idea de reconectar con su pasado y reclamar su legado familiar después de años de estar desaparecido.



Me gusta el optimismo de Dany, su inocencia y la juventud que trae al programa. Es ingenuo al inicio porque no es de inmediato el héroe en traje como Jessica Jones o Daredevil, pero también está conflictuado, sufre por un trauma y está sumergido en el caos y también tiene problemas al ser Iron Fist y estar al ciento por ciento”, precisó.



elpais@imagenzac.com.mx ​NUEVA YORK.- Iron Fist es el último de los superhéroes que llegan a Netflix, después de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. Este hombre, con el poder del puño de hierro, es interpretado por el inglés Finn Jones, quien formó parte del elenco de Game of Thrones y ahora se convierte en un hombre con grandes habilidades.De acuerdo con Jones, las series son la mejor manera de explorar el universo de los superhéroes, mucho más que el cine porque, afirma, el tiempo permite que los personajes puedan crecer y mostrar más facetas.Me parece que las series tienen una mejor y más interesante aproximación de los superhéroes que las películas. La manera de contar la historia en la televisión se adentra más en los personajes, en lo que piensan. Se adentran más en su sique, eso es lo que me parece más atractivo.No creo que Netflix esté matando estas películas, pero sí haciendo más interesante este mundo, combinando historias, con política y con muchos temas. Dan libertad a los autores, alejándose de los estereotipos y de la añeja manera de hacer las cosas. Y mencionan aspectos que deben ser mencionados”, dijo en reunión con diversos medios internacionales.De acuerdo con Tom Pelphrey, quien interpreta a Ward Meachum, uno de los antagonistas de la historia, es posible interpretar estos personajes de manera realista.Creo que una de las cosas que más me interesó del programa al principio fue la manera en que los guiones fueron hechos. Creo que Marvel hace un gran trabajo con esto. Entiendes el porqué de la complejidad de los personajes, que tienen muchas razones para hacer lo que hacen.Como actor es bueno porque tienes la oportunidad de dar vida a alguien muy real. Nadie es el malo porque sí. Confrontan deseos, obstáculos, Jeff Loeb hace un gran trabajo junto con los escritores, para hacer humanos a los personajes. Esto es lo que pides en cualquier proyecto, señaló.Según Jessica Henwick, quien da vida a Colleen Wing, la protagonista femenina de esta producción, los personajes de las mujeres son más fuertes.Si te fijas, los personajes que había hace seis años, son muy distintos a los que hay ahora, son más fuertes mental y físicamente. Lo bueno de esta serie es que aleja los estereotipos de género. En este caso, fue divertido, ha sido mera coincidencia estar en Game of Thrones, luego en Star Wars y ahora encajar en este universo de superhéroes.He sido afortunada de ser una de las actrices que tiene la oportunidad de interpretar a mujeres tan poderosas. Me siento muy fuerte pero tampoco voy golpeando traseros. Tengo momentos de fortaleza y otros de debilidad. Normalmente soy fuerte, pero es divertido mostrar esa parte de ti y es el mensaje que quiero mandar al mundo, no hay muchos personajes como estos”, señaló.IDENTIDADEn esta producción de Netflix, Finn Jones interpreta a Danny Rand/Iron Fist, un multimillonario monje-budista y experto en artes marciales y kung-fu con la posibilidad de invocar el poder del Puño de Hierro.Hay muchos temas que tratar en Iron Fist. Uno de ellos es el de la identidad, saber cuáles son tus propósitos en la vida, entendiendo que el mundo es algo más que las aspiraciones o sueños de un joven ingenuo. También hablamos de la corresponsabilidad y de la corrupción compartida, donde todas las partes tienen que ver.Hay una epidemia de heroína en Estados Unidos, en especial en Nueva York y hay que preguntarnos de dónde viene todo esto. Tiene que ver con los líderes del mundo. Hay temas de suma importancia que maneja esta gran producción”, añadió.Scott Buck es el productor de esta historia –ya de estreno en Netflix–, la cual está basada en el personaje homónimo de los cómics de Marvel. La serie está ubicada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. Es la cuarta serie de origen que conduce hacia el especial de Los Defensores.Entiendo que la gente está invirtiendo más tiempo ahora en la televisión que en el cine. Lo que me frustra es que a veces la gente asume cosas sobre los personajes cuando no han visto la producción y la forma en que nos aproximamos. Por ejemplo, Dany no busca salvar al mundo, sino salvarse a sí mismo y también me gusta que la serie está llena de diversidad étnica”, externó.En la historia, Danny Rand regresa a Nueva York con la idea de reconectar con su pasado y reclamar su legado familiar después de años de estar desaparecido.Me gusta el optimismo de Dany, su inocencia y la juventud que trae al programa. Es ingenuo al inicio porque no es de inmediato el héroe en traje como Jessica Jones o Daredevil, pero también está conflictuado, sufre por un trauma y está sumergido en el caos y también tiene problemas al ser Iron Fist y estar al ciento por ciento”, precisó. Agregar a favoritos súper héroes

iron fist

estereotipos

netflix