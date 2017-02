Irresponsable, actitud de sindicatos mineros: Fabiola Torres Noé Marín

Ante la controversia constitucional del Impuesto Ecológico y las constantes manifestaciones del sindicato minero en Zacatecas, la secretaria de Gobierno del Estado dijo la administración se manejará acorde a los medios legales.



Señaló que, pese a los esfuerzos del gobierno por llegar a un acuerdo, el sindicato de mineros no acepta el dialogo y amenazó con realizar protestas en todos los actos cívicos del gobernador y los presidentes municipales.



“El problema es que el sindicato minero no acepta el diálogo, el acercamiento lo ha tenido el gobernador con las empresas mineras y, desde siempre, se dijo que se iban a buscar los cauces legales”, dijo.



Precisó que, en un evento formal Alejandro Tello, gobernador del estado, se acercó a los inconformes para entablar pláticas, pero ellos “fueron muy agresivos y muy ofensivo” y, este 24 de febrero, sucedió lo mismo con el presidente municipal de Fresnillo.



Asimismo, Torres calificó como “irresponsables” las manifestaciones del sindicato minero, ya que el tema se encuentra en manos de la federación y ambas partes deben esperar la resolución final.



