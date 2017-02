Irrevocables, nueve bases de trabajadores que no cumplían con los requisitos Redacción

Sin embargo, debido a que el gobierno municipal nunca promovió la nulidad de las bases en el plazo establecido, ya no se pueden revertir estos nombramientos.



Estas nueve bases se otorgaron durante el trienio encabezado por Carlos Aurelio Peña Badillo y Alfredo Salazar de Santiago.



Los beneficiarios fueron Martina Carrillo Rodríguez, Irma Yolanda Covarrubias Rodarte, Rogaciano Delgado Trujillo, Érika Montoya Ramírez, Alejandro Morales Lechuga, María Araceli Pinedo Caldera, Andrés Salvador Reveles Berumen, Juana Varela Nava y Jesús Zaid Vega Girón, según un reporte de Recursos Humanos del ayuntamiento.



En la administración de Peña y Salazar, los trabajadores hoy basificados enviaron escritos para solicitar que se les diera su nombramiento definitivo.



Rogaciano Delgado, adscrito a Desarrollo Rural, indicó tener problemas de salud en un informe dirigido al entonces presidente municipal Alfredo Salazar de Santiago.



“En la actualidad atravieso por problemas de salud muy delicados, padezco de una enfermedad hepática, que en un momento dado si se me rescindiera mi contrato me impediría laborar en trabajos pesados o de alto riesgo, requiriendo del servicio médico del seguro social, que es la institución que me está tratando, ya que por medios particulares sería muy costoso tratarme, aparte de que no cuento con medios económicos suficientes”, escribió el trabajador, quien ya tiene más de 6 años en el ayuntamiento.



La antigüedad fue un argumento que expusieron varios servidores públicos para que les concedieran la base, como Jesús Vega Girón, quien ingresó en septiembre del 2010.



En total, Carlos Aurelio Peña y Alfredo Salazar basificaron a 62 personas durante el periodo 2013-2016.



En un reporte de Recursos Humanos se indica que el ayuntamiento tenía un mes “para promover la nulidad de dichos nombramientos, contados a partir de su otorgamiento, hipótesis que a la fecha se ha cumplido, lo que imposibilita la impugnación de los nombramientos en mención, tal y como lo dispone en el Artículo 141, fracción 1, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas ”.



