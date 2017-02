Ivanka Trump no tiene un cargo, pero juega un papel clave AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Esta semana, la "primera hija" acompañó a su padre en una reunión sobre medidas con directivos de empresas y en un viaje a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir homenaje a un Navy SEAL caído en una incursión en Yemen. También recibió a varios directores ejecutivos en su casa para hablar sobre políticas y utilizó entre bambalinas su influencia en la Casa Blanca.



Estos esfuerzos sólo han aumentado las dudas sobre el papel que espera jugar Ivanka Trump, de 35 años, tras renunciar a sus puestos en Trump Organization y en su propia marca de estilo de vida para mudarse a Washington. Por ahora, es su esposo el que trabaja oficialmente con el gobierno de Trump.



"Mi padre será presidente, y ojalá yo pueda estar ahí para apoyarlo y apoyar esas causas que me han importado durante toda mi carrera profesional", dijo Trump el mes pasado al programa "20/20" de ABC.



Haga lo que haga Ivanka Trump, probablemente no tenga precedentes. No hay un ejemplo en el que un miembro de la familia del presidente jugara un papel destacado desde fuera del equipo oficial, ni tampoco una hija del mandatario con tanta influencia desde dentro.



Ivanka Trump ha intentado frenar las especulaciones de que fungirá como una sustituta para la primera dama, una hipótesis que sólo se ha visto avivada por la decisión de Melania Trump de seguir viviendo en Nueva York, donde su hijo Barron va a la escuela. Ivanka Trump dijo a "20/20" que "sólo hay una primera dama". Pero acompañar al presidente en el sombrío viaje a Dover era la clase de tarea que solía recaer en la esposa del presidente.



"Es una escena típica que suele verse con el presidente y la primera dama, no la primera hija", comentó Katherine Jellison, que preside el departamento de historia en la Ohio University.



A su regreso a Washignton, Ivanka Trump ha continuado sus esfuerzos para reunir información sobre condiciones laborales para mujeres. Ofreció una cena en su casa del barrio de Kalorama para muchos de los líderes empresariales que asistieron a una reunión en la Casa Blanca, incluidos los jefes de Wal-Mart, General Motors y Johnson & Johnson, según personas con conocimiento del evento. Las personas solicitaron anonimato porque no estaban autorizadas a hacer comentarios sobre una cena privada.



Trump también intervino esta semana entre bambalinas en una cuestión política. Junto con Kushner, disuadió de que se firmara una posible orden ejecutiva que habría afectado a los derechos laborales de la comunidad LGBTQ. El matrimonio también respaldó un comunicado de la Casa Blanca a favor de dejar intacto un decreto de 2014 que protege a los contratistas federales de la discriminación por su orientación sexual y de género, según una persona con conocimiento del papel de Ivanka Trump en la conversación, de la que se informó primero en Politico.



La hija del presidente también sufrió algunos reveses esta semana y tuvo que lidiar con los efectos de la atención extra sobre su familia.



El pasado fin de semana fue criticada en medios sociales tras compartir una imagen en la que ella y su esposo aparecían vestidos de gala, un día después de que su padre anunciara un decreto que prohibía el acceso a refugiados de algunos países. Una fuente cercana a Ivanka dijo que se siente mal por ello y lamenta haber subido la foto.



Su marca de moda, que lleva su nombre, también sufrió un golpe cuando Nordstrom anunció que dejaría de vender sus prendas de ropa y accesorios, planteando dudas sobre el futuro de la firma en general. La cadena de grandes almacenes, con sede en Seattle, atribuyó la decisión a las cifras de ventas.



La marca "sigue expandiéndose en categorías y distribución con un creciente apoyo de los clientes, lo que nos permitió registrar un aumento significativo de los beneficios interanuales en 2016", indicó en un comunicado Rosemary K. Young, directora de marketing de la compañía Ivanka Trump.



Un portavoz de la firma señaló que Nordstrom sí había encargado tanto zapatos como prendas de ropa para primavera y continuaba comprando prendas.



Ivanka Trump dijo el mes pasado que se tomaría una "excedencias formal" de sus cargos directivos en la Trump Organization y en la firma que lleva su nombre, que frece zapatos, ropa y mensajes sobre el empoderamiento de las mujeres. Su empresa la dirigirán la presidenta actual y un comité de administradores.



El proceso de desconexión de esos puestos es complicado.



La Trump Organization no ha presentado aún la documentación para retirar a Ivanka Trump de una licencia para venta de bebidas alcohólicas para una empresa relacionada con el hotel Trump Soho en Manhattan, según William Crowley, portavoz de la Autoridad Estatal de Alcohol del estado de Nueva York.



Las empresas deben actualizar sus licencias en 10 días laborables tras cualquier cambio de administración, lo que requiere primero una revisión y aprobación de la agencia, señaló. Ese proceso aún no ha comenzado porque la agencia no ha recibido una solicitud, dijo Crowley.



Alan Garten, responsable del departamento legal de la Trump Organization, dijo el viernes que se habían presentado todos los documentos para separar a Ivanka Trump del negocio. El asesor legal señaló que se trata de un proceso largo que lleva varias semanas. No respondió de inmediato a preguntas sobre esa licencia concreta de venta de alcohol.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — Puede que no tenga un puesto oficial en la Casa Blanca. Pero Ivanka Trump ya ha demostrado que tiene un importante papel extraoficial.Esta semana, la "primera hija" acompañó a su padre en una reunión sobre medidas con directivos de empresas y en un viaje a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir homenaje a un Navy SEAL caído en una incursión en Yemen. También recibió a varios directores ejecutivos en su casa para hablar sobre políticas y utilizó entre bambalinas su influencia en la Casa Blanca.Estos esfuerzos sólo han aumentado las dudas sobre el papel que espera jugar Ivanka Trump, de 35 años, tras renunciar a sus puestos en Trump Organization y en su propia marca de estilo de vida para mudarse a Washington. Por ahora, es su esposo el que trabaja oficialmente con el gobierno de Trump."Mi padre será presidente, y ojalá yo pueda estar ahí para apoyarlo y apoyar esas causas que me han importado durante toda mi carrera profesional", dijo Trump el mes pasado al programa "20/20" de ABC.Haga lo que haga Ivanka Trump, probablemente no tenga precedentes. No hay un ejemplo en el que un miembro de la familia del presidente jugara un papel destacado desde fuera del equipo oficial, ni tampoco una hija del mandatario con tanta influencia desde dentro.Ivanka Trump ha intentado frenar las especulaciones de que fungirá como una sustituta para la primera dama, una hipótesis que sólo se ha visto avivada por la decisión de Melania Trump de seguir viviendo en Nueva York, donde su hijo Barron va a la escuela. Ivanka Trump dijo a "20/20" que "sólo hay una primera dama". Pero acompañar al presidente en el sombrío viaje a Dover era la clase de tarea que solía recaer en la esposa del presidente."Es una escena típica que suele verse con el presidente y la primera dama, no la primera hija", comentó Katherine Jellison, que preside el departamento de historia en la Ohio University.A su regreso a Washignton, Ivanka Trump ha continuado sus esfuerzos para reunir información sobre condiciones laborales para mujeres. Ofreció una cena en su casa del barrio de Kalorama para muchos de los líderes empresariales que asistieron a una reunión en la Casa Blanca, incluidos los jefes de Wal-Mart, General Motors y Johnson & Johnson, según personas con conocimiento del evento. Las personas solicitaron anonimato porque no estaban autorizadas a hacer comentarios sobre una cena privada.Trump también intervino esta semana entre bambalinas en una cuestión política. Junto con Kushner, disuadió de que se firmara una posible orden ejecutiva que habría afectado a los derechos laborales de la comunidad LGBTQ. El matrimonio también respaldó un comunicado de la Casa Blanca a favor de dejar intacto un decreto de 2014 que protege a los contratistas federales de la discriminación por su orientación sexual y de género, según una persona con conocimiento del papel de Ivanka Trump en la conversación, de la que se informó primero en Politico.La hija del presidente también sufrió algunos reveses esta semana y tuvo que lidiar con los efectos de la atención extra sobre su familia.El pasado fin de semana fue criticada en medios sociales tras compartir una imagen en la que ella y su esposo aparecían vestidos de gala, un día después de que su padre anunciara un decreto que prohibía el acceso a refugiados de algunos países. Una fuente cercana a Ivanka dijo que se siente mal por ello y lamenta haber subido la foto.Su marca de moda, que lleva su nombre, también sufrió un golpe cuando Nordstrom anunció que dejaría de vender sus prendas de ropa y accesorios, planteando dudas sobre el futuro de la firma en general. La cadena de grandes almacenes, con sede en Seattle, atribuyó la decisión a las cifras de ventas.La marca "sigue expandiéndose en categorías y distribución con un creciente apoyo de los clientes, lo que nos permitió registrar un aumento significativo de los beneficios interanuales en 2016", indicó en un comunicado Rosemary K. Young, directora de marketing de la compañía Ivanka Trump.Un portavoz de la firma señaló que Nordstrom sí había encargado tanto zapatos como prendas de ropa para primavera y continuaba comprando prendas.Ivanka Trump dijo el mes pasado que se tomaría una "excedencias formal" de sus cargos directivos en la Trump Organization y en la firma que lleva su nombre, que frece zapatos, ropa y mensajes sobre el empoderamiento de las mujeres. Su empresa la dirigirán la presidenta actual y un comité de administradores.El proceso de desconexión de esos puestos es complicado.La Trump Organization no ha presentado aún la documentación para retirar a Ivanka Trump de una licencia para venta de bebidas alcohólicas para una empresa relacionada con el hotel Trump Soho en Manhattan, según William Crowley, portavoz de la Autoridad Estatal de Alcohol del estado de Nueva York.Las empresas deben actualizar sus licencias en 10 días laborables tras cualquier cambio de administración, lo que requiere primero una revisión y aprobación de la agencia, señaló. Ese proceso aún no ha comenzado porque la agencia no ha recibido una solicitud, dijo Crowley.Alan Garten, responsable del departamento legal de la Trump Organization, dijo el viernes que se habían presentado todos los documentos para separar a Ivanka Trump del negocio. El asesor legal señaló que se trata de un proceso largo que lleva varias semanas. No respondió de inmediato a preguntas sobre esa licencia concreta de venta de alcohol. Agregar a favoritos ivanka trump

donald trump

estados unidos

papel clave