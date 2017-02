Izquierdoz espera la mejor versión de Chivas ante Santos Redacción

Consciente del nivel de competencia que existe en el balompié azteca, el capitán de los Guerreros, Carlos Izquierdoz, habló sobre la siguiente prueba del equipo: "Hoy en día en el Futbol Mexicano, con la competencia que hay y los rivales que hemos enfrentado, te dan un parámetro de cómo estamos, creo que estamos bien pero tampoco sobrados, no podemos bajar la guardia porque si damos cualquier tipo de ventaja lo podríamos pagar caro, Chivas es un gran rival, tan gran rival como los que venimos enfrentando"."Ahora nos toca un rival complicado, que sabe muy bien a lo que juega, tiene grandes jugadores, tenemos que reafirmar todo lo que venimos haciendo, un paso muy importante para seguir consolidándonos, iremos en busca de eso, no va a ser nada fácil", profundizó el pampero.Con respecto a la relevancia que tiene el cuadro rojiblanco en nuestro país externó: "Conocemos la historia del Futbol Mexicano, sabemos lo que representa Chivas para toda la gente que vive en esta región. A mí, que vengo de fuera, no me representa lo mismo que a ustedes, para mí es un rival más, tan duro como tantos otros que hay en México".En relación a si será una ventaja el desgaste de Chivas, toda vez que se medirá a Boca Juniors en partido amistoso este jueves, comentó: "Somos jugadores de futbol y tenemos que estar acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, el hecho de jugar más seguido por ahí te da más ritmo futbolístico, eso es según el cuerpo y la metodología de trabajo de cada uno, no creo que sea una excusa o algo por el estilo".

