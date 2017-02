Investigan publicación de estudiante que amenazó con ‘balacera' Excélsior

Con la colaboración de la Policía Cibernética y el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), se realizan las indagatorias para esclarecer la situación que fue reportada por la dirección de una secundaria pública.



Al respecto, Raúl Silva Perezchica, titular del IEA señaló que durante el proceso de investigación los padres del menor involucrado en el caso, advirtieron que la publicación fue resultado del ‘hackeo’ de la cuenta de Facebook de su hijo.



Señaló que, la escuela no asumió ninguna clase de sanción para infante, por lo que sus estudios no deben de verse afectados por esta situación.



Por su parte, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que recibieron a los padres de familia del adolescente. Indudablemente va a tener molestias, de las cuales puede o no ser responsable, para verificar y esperemos que no haya más que una broma de mal gusto”, aseveró el ombudsman.



Si fue hackeado como dicen los papás, tendrá que deslindarse la responsabilidad”, dijo. Sostuvo que, si es necesario implementar operativos de Mochila Segura en la entidad, sin embargo, destacó que se debe de contar con el apoyo de padres de familia, así como dijo, que estos deberían llevarse a cabo sin la presencia de policías, toda vez que esto puede provocar una percepción negativa entre los menores.



Asimismo, expuso que la implementación del operativo Mochila Segura debe ser acompañada de otras acciones que fortalezcan el bienestar de la comunidad estudiantil y docente.



