Jacobo Ramírez en Radiografía del Alma  

Posee un gran amor por su familia y la fotografía. (Alejandro Castañeda)



Su película favorita es un film de Roberto Benigni. (Cortesía)



El Alquimista es de sus obras preferidas. (Cortesía)



El arte renacentista se mantiene en su gusto. (Cortesía)



Las quesadillas son un platillo que disfruta mucho. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







1. ¿Cuál es su película favorita?

La vida es bella de Roberto Benigni, me encanta.



2. ¿Cuál es su libro favorito?

El Alquimista de Paulo Coelho.



3. ¿Alguna obra de arte predilecta?

En el ámbito internacional, La Mona Lisa siempre me ha gustado, y ahora, toda la obra de Polo Ramírez de aquí, de Río Grande.



4. ¿A qué es aficionado?

A la música en general.



5. ¿Su gadget preferido?

Sólo mi celular.



6. ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Cuando tengo tiempo, que casi no, me gusta ver videos de conciertos.



7. ¿Si tuviera que ir a una isla desierta a quién y qué llevaría?

Me llevaría a mi esposa, sólo ella y yo, solitos.



8. ¿Cómo es la pareja de sus sueños?

La tengo a mi lado todos los días, es una mujer muy sentimental.



9. ¿Cuál es su mejor virtud?

Ser buen amigo.



10. ¿Y su peor defecto?

Que no tengo paciencia.



11. ¿Cuál es su comida favorita?

Quesadillas con aguacate y chile en molcajete.



12. ¿Podrías mencionar algún recuerdo de tu infancia?

Una de las vivencias más bonitas que tengo fue haber tocado y cantado en la boda de mis tíos, acompañado por mi abuelo y por mi padre, las tres generaciones de músicos juntos.



13. ¿Quiénes son tus confidentes?

Mi hermano Ricardo, es mi mejor amigo, mi compañero de toda la vida y obviamente mi esposa, quien sabe todos mis secretos y conoce todos mis demonios y ángeles.



14. ¿Cuál es tu gusto culposo?

Me gusta robarme la leche en polvo de mi bebé.



“Uno de mis objetivos personales es preparar a mis hijos para el futuro en cualquier aspecto, ya sea en la fotografía, en la música o en lo que ellos decidan”.



