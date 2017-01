Jalisco pide ser sede de la ON para albergar a los deportes de conjunto Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Comisión Nacional del Deporte (Conade) con respecto a que se revierta la polémica decisión de retirar a los equipos de conjunto de la actividad de Olimpiada Nacional a partir de esta edición 2017. Este lunes Jalisco lanzó una propuesta de convertirse en la cuarta sede y así albergar a las disciplinas que fueron relegadas.



Esta tarde integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, (SINADE), acordaron analizar y decidir en su próxima reunión extraordinaria incorporar al estado de Jalisco como la cuarta sede de la Olimpiada Nacional, además de las ya establecidas: Nuevo León, Ciudad de México y Guerrero.



Cabe destacar que en la primera sesión, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), se acordó llevar a la asamblea general del SINADE la propuesta de reincorporar a la Olimpiada Nacional 2017 los deportes de conjunto.



Según el portal web del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco la reunión que encabezó el titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, acudió también el gobernador de dicho estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien presentó la propuesta de ser una de las sedes que albergue la máxima justa deportiva del país.



“Alfredo Castillo, agradeció al gobernador de Jalisco su disposición e interés y aprovechó su presencia para solicitarle ser el portavoz ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para solicitar a sus homólogos impulsar el deporte en cada una de sus entidades”, informan en un comunicado.



Ya en el plano de nuestra entidad, todo estaba listo para que mañana el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez) diera a conocer las fechas para la fase estatal de Olimpiada Nacional, misma que estaba programada para mediados de febrero en las modalidades de atletismo, boxeo, taekwondo, tenos de mesa, tiro con arco y voleibol de playa.



No obstante Adolfo Márquez Vera , titular del Incufidez, informó vía telefónica que aún no pueden definir con claridad las fechas para la fase en la entidad hasta no tener algo oficial por parte de la Conade.







