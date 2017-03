James Corden recrea 'La Bella y la Bestia' en un semáforo Excélsior

El conductor de The Late Late Show decidió llevar el clásico de Disney a las calles de Los Ángeles, acompañado de los actores Dan Stevens, Josh Gad y Luke Evans



Para preparar los motores para el estreno, el conductor James Corden decidió realizar una recreación de la película de una manera muy peculiar, ya que eligió el semáforo de una de las calles de Los Ángeles para mostrar los números musicales de la cinta.



En ‘Crosswalk the Musical: Beauty and the Beast’ lo acompañaron parte del elenco original de la cinta, Dan Stevens aparece como la Bestia, Luke Evans como el villano Gastón, y Josh Gad hace a LeFou y a Lumiere. ¿Y la Bella? Corden decidió tomar este papel de la famosa princesa.



Como si fueran una compañía de teatro real, Corden y compañía montaron en el semáforo que se encuentra afuera de los foros de la CBS los musicales de ‘Be Our Ghest’, ‘Beauty and the Beast’ y hasta la famosa canción de Gastón.



Mucha de la gente que ve el espectáculo parece no creer lo que está frente a sus ojos, algunos los miran divertidos mientras que otros con un poco de incredulidad.



‘La Bella y la Bestia’ se estrena hoy en los cines de todo el mundo.









