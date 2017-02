Jay Z, 1er rapero al Salón de la Fama de los Compositores AP

El Salón de los Compositores anunció el miércoles que músicos destacados de la industria que incluyen a Kenneth "Babyface" Edmonds, Max Martin y Jimmy Jam & Terry Lewis también formarán parte de los agasajados en el 2017.



La 48va ceremonia de incorporación anual de la organización será el 15 de junio en Nueva York.



Tres miembros de Chicago — Robert Lamm, James Pankow y Peter Cetera — así como el fundador de Motown Berry Gordy, quien postergó el honor en el 2016, también serán incorporados.



Jay Z es el primer rapero nominado al Salón de la Fama de los Compositores. Los compositores son elegibles tras haber escrito éxitos musicales a lo largo de al menos 20 años. Jay Z, quien debutó en 1996 con el álbum "Reasonable Doubt", ha lanzado múltiples hits en las últimas dos décadas, desde "Big Pimpin'" hasta "Empire State of Mind".



Babyface ha ganado incontables Grammy como compositor de éxitos de Whitney Houston, Boyz II Men y otros artistas, mientras que Martin se ha convertido en uno de los más importantes compositores de la música pop contemporánea, coescribiendo No.1 para Taylor Swift, Katy Perry, the Weeknd y otras superestrellas.



Los nominados al Salón de los Compositores que no serán incorporados en esta ocasión incluyen al fallecido George Michael, así como a Madonna, Bryan Adams, Vince Gill, Kool & the Gang y Gloria Estefan.



Solo cinco compositores, o grupos de compositores, son seleccionados cada año.



