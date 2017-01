Jerez será sede del foro de Pueblos Mágicos de seis estados Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El foro de análisis y discusión se denominará: El Programa de Pueblos Mágicos a 16 años de su implementación, Diagnóstico y Retos al Futuro. (Cortesía) El Programa de Pueblos Mágicos a 16 años de su implementación, Diagnóstico y Retos al Futuro; con la participación y asistencia de representantes de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Zacatecas.



El alcalde Fernando Enrique Uc Jacobo se reunió con Fidel Álvarez González, rector del Instituto de Postgrados de Alta Dirección (IUPAD) y con Rafael Saucedo Flores, presidente del Colegio de Restauradores del municipio, quienes le hicieron el planteamiento del foro que representa la introducción a un estudio sobre los resultados del programa turístico al pertenecen seis municipios de la entidad.



Propusieron el 27 y 28 de febrero llevar a cabo las mesas de análisis con expertos en los temas de cocina tradicional, arquitectura de la ciudad, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción artesanal que son los cinco ejes rectores del programa Pueblos Mágicos, adicionando una mesa de trabajo con los cronistas, que son quienes llevan registro de lo que va aconteciendo en cada pueblo.



Asimismo, se trabajará el primer día en ponencias centradas en ¿qué pasa con los pueblos mágicos?, es decir, la situación pasada y actual, conferencias magistrales con ponentes de visión internacional, citando por ejemplo a Ciro Caraballo Perichi, experto reconocido que hablaría sobre planes de manejo de los Pueblos Mágicos y Luis Ernesto Becerril Miró, director del Comité Nacional Mexicano del Consejo

Internacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO (ICOMOS).



Otra conferencista sería Claudia Rodríguez, representante en Latinoamérica de The Association for Preservation Technology (APT) que tiene como misión avanzar en la aplicación de la tecnología tradicional y contemporánea apropiada para la conservación del medio ambiente construido y los recursos culturales.



El alcalde y los visitantes que presentaron este proyecto reprogramaron una reunión para la próxima semana, donde se definirán detalles acerca del Foro al que serán invitados cronistas, prestadores de servicios turísticos, asociaciones y cámaras de comercio, INAH, colegio de restauradores, universidades, entre otras organizaciones e instituciones de los estados participantes.



redaccion@imagenzac.com.mx JEREZ.- En el municipio se llevará a cabo el foro de análisis y discusión:a 16 años de su implementación, Diagnóstico y Retos al Futuro; con la participación y asistencia de representantes deEl alcalde Fernando Enrique Uc Jacobo se reunió con Fidel Álvarez González, rector del Instituto de Postgrados de Alta Dirección (IUPAD) y con Rafael Saucedo Flores, presidente del Colegio de Restauradores del municipio, quienes le hicieron el planteamiento del foro que representa la introducción a un estudio sobre los resultados del programa turístico al pertenecen seis municipios de la entidad.Propusieron el 27 y 28 de febrero llevar a cabo las mesas de análisis con expertos en los temas de cocina tradicional, arquitectura de la ciudad, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción artesanal que son los cinco ejes rectores del programa Pueblos Mágicos, adicionando una mesa de trabajo con los cronistas, que son quienes llevan registro de lo que va aconteciendo en cada pueblo.Asimismo, se trabajará el primer día en ponencias centradas en ¿qué pasa con los pueblos mágicos?, es decir, la situación pasada y actual, conferencias magistrales con ponentes de visión internacional, citando por ejemplo a, experto reconocido que hablaría sobre planes de manejo de los Pueblos Mágicos y Luis Ernesto Becerril Miró, director del Comité Nacional Mexicano del ConsejoInternacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO (ICOMOS).Otra conferencista sería, representante en Latinoamérica de The Association for Preservation Technology (APT) que tiene como misión avanzar en la aplicación de la tecnología tradicional y contemporánea apropiada para la conservación del medio ambiente construido y los recursos culturales.El alcalde y los visitantes que presentaron este proyecto reprogramaron una reunión para la próxima semana, donde se definirán detalles acerca del Foro al que serán invitados cronistas, prestadores de servicios turísticos, asociaciones y cámaras de comercio, INAH, colegio de restauradores, universidades, entre otras organizaciones e instituciones de los estados participantes. Agregar a favoritos zacatecas

pueblos mágicos

jerez

jalisco

michoacán