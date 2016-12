Jitzel Galicia, mente y cuerpo concentrados en la actuación Daniel Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El arte de la actuación es una de sus pasiones (Mariana Hernández)



La actriz posee un historial de cuatro films y alrededor de 35 obras teatrales. (Cortesía)



Es licenciada en Comunicación y Periodismo. (Cortesía)



Incursionó en este arte desde los 15 años. (Cortesía)



Fue la primera zacatecana que participó en la Muestra Nacional de Teatro de 2015. (Mariana Hernández) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Nació en la ciudad de Zacatecas y comenzó a adentrarse al mundo de la actuación cuando apenas tenía 15 años en un taller de teatro impartido por Emilio Noguez, y un año más tarde tuvo la oportunidad de incursionar en la pantalla grande en una producción mexicana.



Estudió la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la cual ha ejercido como reportera y editora.



La película Quemar las naves fue el trabajo con el que inició a forjar su fructífera carrera en 2007, la cual ahora tiene un historial de cuatro films y alrededor de 35 obras teatrales.



Para ella, las enseñanzas que le dejó Noguez fueron de las más importantes en su vida, ya que la instruyó por medio de distintas técnicas actorales.



Fue la primera zacatecana elegida para participar en la Muestra Nacional de Teatro realizada en 2015, donde conoció dramaturgos, directores y actores, entre otros especialistas.



Su más reciente trabajo tuvo lugar en el musical Fronteras, labor que fue muy importante, ya que el canto no es una habilidad que domine por completo.



Galicia considera que no ser parte de alguna compañía en ocasiones hace difícil la tarea de llegar a los proyectos, pero a pesar de eso siempre está en busca de producciones en las cuales trabajar.



Comentó que en un principio se enfrentó a la negación de sus padres respecto a la profesión que eligió, pero ya que vieron su avance y su entrega, comenzaron a aceptarlo y ahora acuden constantemente a sus presentaciones.



También se ha desempeñado como directora escénica con la obra Pedro y el capitán de Mario Benedetti, en la que escribió una adaptación para el Festival Cultural Zacatecas 2014.



Para plasmar este arreglo, previamente tomó un diplomado en Dramaturgia Contemporánea con expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como Silvia Peláez.



Considera que el teatro ha sido amable con ella debido a las satisfacciones y enseñanzas que le ha dado.



Irene Azuela es una de sus más grandes inspiraciones, no sólo por haber tenido la oportunidad de convivir con ella, sino por la manera en la que la actriz se adentra a sus personajes, además de su manera de dirigir y desenvolverse en el mundo del arte.



Es fanática de los musicales gracias a que uno de sus amigos más cercanos, Jonathan Laredo, salió del estado para estudiar Teatro Musical, y él la acercó a este tipo de puestas.



Su obra favorita es el musical Hoy no me puedo levantar, mientras que sus películas preferidas son Los miserables, Amelié y la recientemente estrenada, El demonio neón, entre otras.



Actualmente trabaja en los ensayos de una película que será promovida por productores estadounidenses, donde será el personaje principal.



gente@imagenzac.com.mx “Para mí, un no como respuesta en este ámbito es una motivación para demostrarme lo que puedo llegar a lograr”, dijo Jitzel Galicia respecto a su amor al arte.Nació en la ciudad de Zacatecas y comenzó a adentrarse al mundo de la actuación cuando apenas tenía 15 años en un taller de teatro impartido por Emilio Noguez, y un año más tarde tuvo la oportunidad de incursionar en la pantalla grande en una producción mexicana.Estudió la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la cual ha ejercido como reportera y editora.La película Quemar las naves fue el trabajo con el que inició a forjar su fructífera carrera en 2007, la cual ahora tiene un historial de cuatro films y alrededor de 35 obras teatrales.Para ella, las enseñanzas que le dejó Noguez fueron de las más importantes en su vida, ya que la instruyó por medio de distintas técnicas actorales.Fue la primera zacatecana elegida para participar en la Muestra Nacional de Teatro realizada en 2015, donde conoció dramaturgos, directores y actores, entre otros especialistas.Su más reciente trabajo tuvo lugar en el musical Fronteras, labor que fue muy importante, ya que el canto no es una habilidad que domine por completo.Galicia considera que no ser parte de alguna compañía en ocasiones hace difícil la tarea de llegar a los proyectos, pero a pesar de eso siempre está en busca de producciones en las cuales trabajar.Comentó que en un principio se enfrentó a la negación de sus padres respecto a la profesión que eligió, pero ya que vieron su avance y su entrega, comenzaron a aceptarlo y ahora acuden constantemente a sus presentaciones.También se ha desempeñado como directora escénica con la obra Pedro y el capitán de Mario Benedetti, en la que escribió una adaptación para el Festival Cultural Zacatecas 2014.Para plasmar este arreglo, previamente tomó un diplomado en Dramaturgia Contemporánea con expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como Silvia Peláez.Considera que el teatro ha sido amable con ella debido a las satisfacciones y enseñanzas que le ha dado.Irene Azuela es una de sus más grandes inspiraciones, no sólo por haber tenido la oportunidad de convivir con ella, sino por la manera en la que la actriz se adentra a sus personajes, además de su manera de dirigir y desenvolverse en el mundo del arte.Es fanática de los musicales gracias a que uno de sus amigos más cercanos, Jonathan Laredo, salió del estado para estudiar Teatro Musical, y él la acercó a este tipo de puestas.Su obra favorita es el musical Hoy no me puedo levantar, mientras que sus películas preferidas son Los miserables, Amelié y la recientemente estrenada, El demonio neón, entre otras.Actualmente trabaja en los ensayos de una película que será promovida por productores estadounidenses, donde será el personaje principal. Agregar a favoritos joven

artista

actuación

arte