​Joaquín Esquivel, en la lista de México para el Premundial de la Concacaf Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Mexsport)



(Mexsport) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Con 19 años e integrante del cuadro de los Tuzos del Pachuca, equipo que milita en la Liga MX, Joaquín Esquivel tiene un largo recorrido en lo que al Tri se refiere pues el defensa central en su palmarés ya cuenta con la participación en el Campeonato Sub 17, con sede en Honduras, y con un cuarto lugar en el Mundial Sub 17 que se desarrolló en Chile, evento en el que portó el gafete de capitán.



De tal forma que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) tendrá a Costa Rica como anfitrión del Campeonato Sub-20 Concacaf 2017, programado para tener lugar desde el 17 de febrero al 5 de marzo.



Los dos estadios para la competencia serán el Estadio Nacional de la capital, San José, y el Ricardo Saprissa, hogar del Deportivo Saprissa de la Primera División de Costa Rica.



Cabe destacar que en el sistema de competencia serán doce selecciones repartidas en dos grupos. Los primeros dos boletos se los adjudicará quien quede como líder de grupo y habrá otros dos en disputa para los segundos y terceros de cada sección.



notasimagen@gmail.com El zacatecano José Joaquín Esquivel Martínez fue convocado para integrar la plantilla de la Selección Nacional de Futbol que representará a México en el Premundial de la Concacaf a disputarse del 17 de febrero al 5 de marzo en Costa Rica y en el cual se otorgarán 4 boletos para el Mundial Sub 20 con sede en Corea.Con 19 años e integrante del cuadro de los Tuzos del Pachuca, equipo que milita en la Liga MX, Joaquín Esquivel tiene un largo recorrido en lo que al Tri se refiere pues el defensa central en su palmarés ya cuenta con la participación en el Campeonato Sub 17, con sede en Honduras, y con un cuarto lugar en el Mundial Sub 17 que se desarrolló en Chile, evento en el que portó el gafete de capitán.De tal forma que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) tendrá a Costa Rica como anfitrión del Campeonato Sub-20 Concacaf 2017, programado para tener lugar desde el 17 de febrero al 5 de marzo.Los dos estadios para la competencia serán el Estadio Nacional de la capital, San José, y el Ricardo Saprissa, hogar del Deportivo Saprissa de la Primera División de Costa Rica.Cabe destacar que en el sistema de competencia serán doce selecciones repartidas en dos grupos. Los primeros dos boletos se los adjudicará quien quede como líder de grupo y habrá otros dos en disputa para los segundos y terceros de cada sección. Agregar a favoritos joaquín esquivel

deportes

selección mexicana de futbol

liga mx