Joaquín Olmos, se sube al podio en el Campeonato Off Road Baja Sur

Joaquín Olmos manejó el auto 101 de su señor padre Miguel Olmos, supo mantenerse en las 10 vueltas de la competencia para lograr ese gran triunfo para la Escudería OLMOS RACING en un evento de gran nivel competitivo.



Con este tercer lugar, el Equipo Olmos continúa en primer lugar de la Clase Súper Libre del Campeonato con la puntuación que se logró en la primera fecha conducida por Miguel Olmos y ahora esta segunda plaza.



El piloto zacatecano Joaquín Olmos subió al podio de ganadores al terminar en la tercera posición dentro de la Clase Súper Libre de la fecha 2 del Campeonato Off Road Baja Sur, celebrada en el nuevo Autódromo Los Cabos en San José del Cabo, Baja California del Sur.

