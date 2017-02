Joel Morales, un líder juvenil que ve por sus semejantes Anahí Encina

Joel Morales, director del IMJG. (Anahí Encina)



Francisco Elizondo, Joel Morales, Brayanham Soto y Cristopher Licona están detrás del Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe (IMJG). (Anahí Encina) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de



Joel Benjamín Morales García, un joven de apenas 23 años, quien considera su cargo como una gran apuesta para liderar una dependencia destinada al apoyo de los ciudadanos que son el futuro del estado.



Joel Morales creció rodeado del ámbito político, gracias a que su padre fue regidor en dicho municipio y ello creó una gran conexión entre ambos, lo que le permitió ver cómo se desenvolvían las personas en ese mundo.



Al concluir con su bachillerato ingresó a la universidad a estudiar Biología, sin embargo al comenzar las campañas políticas en Guadalupe se interesó completamente en el tema y dejó de manera indefinida la escuela.



Pese a esto, siempre tuvo el interés por estudiar la licenciatura en Comunicación, lo que surgió porque descubrió su talento para la producción, y en 2010 escribió una canción que fue elegida para la campaña del exgobernador Miguel Alonso Reyes.



A partir de entonces comenzó a escribir para diferentes candidatos y a tener un contacto directo con las figuras políticas, lo que le abrió camino a la par de estudiar Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).



En 2016, durante la contienda electoral por el municipio de Guadalupe, su actual presidente, Enrique Flores, lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo previo a las campañas y se convirtió en líder juvenil. “Ser un líder juvenil es una tarea difícil y en ese entonces yo no me consideraba como tal, pero ahí me di cuenta de que podía lograr muchas cosas a favor de personas de mi edad o incluso más jóvenes”.

Después fue seleccionado para dirigir el proyecto del IMJG con ayuda de sus colegas, Francisco Elizondo, Brayanham Soto y Cristopher Licona.



Este equipo de trabajo encabezado por Joel Morales recibió el instituto con un presupuesto de 200 mil pesos anuales, de los cuales solamente podían utilizar no más de 50 mil, y a pesar de ello demostraron que se pueden hacer grandes cosas con poco presupuesto.



Gracias a su capacidad y a los buenos resultados, para este 2017 tienen un presupuesto aprobado de 1 millón de pesos que serán utilizados en la creación de programas y apoyo a proyectos juveniles, sobre todo en temas culturales que promuevan el talento.

Acciones en marcha Actualmente se tiene lista la planeación de talleres de pintura, dibujo, grabado y acuarela en 28 comunidades y en la cabecera municipal, donde Morales y su equipo ya trabajan para obtener una buena respuesta.



Además, cada mes realizarán un concurso en diversas disciplinas como la música y la escritura; también tendrán una actividad central, en marzo se realizarán brigadas deportivas en conjunto con el Instituto Municipal del Deporte.



El Consejo Municipal de la Juventud se llevará a cabo para atraer liderazgos juveniles y que se les incluya en la vida social y gubernamental para que aporten algo a la misma.



En mayo tendrá lugar la Feria Juvenil en el Jardín Juárez, cuya finalidad es dar un impulso a todos los jóvenes emprendedores que ya tengan sus propios negocios.



En cuanto a materia ambiental se realizarán la rodada ecológica, una reforestación y diferentes conferencias por expertos en el tema.



También buscan traer de vuelta el Street Soccer y hacer una buena campaña previa a los cursos de verano, para que los jóvenes tengan tiempo de inscribirse y sobre todo, se den cuenta de que son actividades completamente gratuitas.



Para el Día de la Juventud que se conmemora en agosto, se tiene planeada actividad durante una semana con pláticas, concursos y conferencias.



Para septiembre se retomará la cabalgata juvenil y el concurso de fotografía; el IMJG quiere hacer de estas actividades una tradición anual, así como su concurso Qué Bárbaro dirigido a barberos.



Mientras tanto, la convocatoria para el concurso de ensayo con la temática La Bandera de México y la Constitución Mexicana está abierta a los alumnos de nivel secundaria, y toda la actividad del IMJG puede consultarse en su perfil de Facebook.



