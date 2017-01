John Ekulan se impone en el 6k de Tlaltenango Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: El keniano terminó el recorrido en 18 minutos. (Yair Villalpando ) John Ekulan Esinyon se apoderó de la carrrea atlética 6k que se realizó en el municipio de Tlaltenango luego de dominar de inicio a fin la competencia y llegar en solitario a la meta dentro de la categoría Libre Varonil.



Y es que la primera carrera organizada por Hugo González Juárez en la cabecera municipal resultó positiva gracias a la respuesta de más de un centenar de atletas que se dieron cita a dicho evento.



En este sentido el africano Ekulan Esinyon se puso al frente de la competencia apenas pasados los dos kilómetros, ventaja que no perdería en el resto del circuito que se estableció por las principales calles de Tlaltenango.



La segunda posición de la competencia correspondió a Sergio Cruz, quien durante toda la competencia estuvo cerca del ganador pero al cual no pudo seguirle el ritmo. Finalmente Alonso Azhael se llevó el tercer lugar en dicha división.



En la rama libre femenil el primer lugar correspondió a Cecilia de la Mora, mientras que Alejandra Bugarin y Blanca Fabiola se adjudicaron la segunda y tercera posición de dicha categoría, respectivamente.





6k

tlaltenango

zacatecas