John Fogerty cantará a Juan Gabriel en el Foro Pegaso

Compartir: Liga Compartir: El ex músico de Creedence Clearwater Revival vendrá por primera vez a cantar a nuestro país para rendirle un homenaje al Divo de Juárez Mi papá (Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel) hizo un cover de Have You Ever Seen the Rain, que bautizó como Gracias al sol. A John Fogerty le gustó mucho lo que mi papá hizo con su tema y en su momento quedaron de hacer más cosas juntos. Fogerty se quedó con el deseo de eso y cuando lo invitamos, a través de su hermano Bob, dijo que sí venía. Es la primera vez que viene a cantar a México. ¿Cantará en español? ¡Es sorpresa! Pero yo creo que sí, va a cantar su propia canción y parte del cover que hizo Juan Gabriel en español”, reveló Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, en entrevista exclusiva con Excélsior.

John Fogerty, músico de 71 años que comenzó su carrera en la década de 1960 con la banda Creedence Clearwater Revival, de la que fue fundador junto a su hermano Tom, se sumará a otros 16 cantantes que le rendirán un homenaje a Juan Gabriel. Entre los nombres que se perfilan para tal concierto titulado Eternamente Juan Gabriel están Juanes, Jesse & Joy, Aída Cuevas, Andrea Bocelli, Natalia Lafourcade, David Bisbal y Fernando de la Mora.



Algunos de ellos subirán al escenario para interpretar ciertos temas que lanzaron a la fama a Alberto Aguilera, quien falleció el 28 de agosto de 2016 debido a un infarto.



Como en su momento lo dio a conocer Excélsior, la familia del homenajeado trabaja con algunas empresas tecnológicas para revivir, de manera digital, al intérprete de Me nace del corazón sobre el escenario del Foro Pegaso de Toluca, tal como sucedió en 2012 con el rapero Tupac en Coachella o en 2014 con Michael Jackson durante la ceremonia de los Billboard Music Awards. No quiero echar a perder la sorpresa, pero sí, mi papá va a estar presente en el escenario y lo vamos a ver en distintos momentos de su carrera. Estamos tratando de crear una experiencia como si él estuviera ahí.



Lo que he visto es muy bonito y muy emotivo. Diría que es un poco extraño. Cuando lo vi por primera vez lloré y lo extrañé mucho, pero bueno, ahí va a estar”, detalló Iván Aguilera.

Ante la insistencia para que revelara un poco más acerca de cómo se le verá a Juan Gabriel o de qué tipo de atuendos usará la recreación digital, el hijo y albacea de la familia, detalló que habrá una proyección.

Hay un video que puedes ver en YouTube en el que se le ve a mi papá con un traje amarillo cantando el tema No tengo dinero. Es un video de la década de los 70, mi papá tenía como 23 o 24 años y es una de las etapas que vamos a recrear de manera digital”, afirmó.

Desde hace unas semanas están a la venta los boletos para este concierto homenaje que se llevará a cabo en el Foro Pegaso, mismo que tiene una capacidad para albergar a 70 mil personas. Aunque aún no tienen la cifra exacta de cuántas entradas llevan vendidas, Iván Aguilera aprovechó la ocasión para decir que una parte de lo recaudado será para reactivar la casa hogar Semjase de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya misión es ayudar a niños abandonados o de escasos recursos. Mi papá fundó esa casa. Ahí apoyaban a niños de escasos recursos, a los que se les daban clases de música. Hace dos años dejó de operar y la idea es que se reactive. Esa fue una de las voluntades de mi padre”, explicó Aguilera.

El hijo del compositor aseveró que fue la música de su padre su mayor legado y conexión con el público. Él siempre dijo que quería hacer a la gente feliz con su música y que lo recordaran así. Creo que su legado fue hacer a la gente feliz con su música y lo he visto con el público.



Personalmente a mí me ha dado mucha fuerza ver los sentimientos que la gente expresa a mi padre. Es bonito ver el amor que la gente tuvo por él. Dijo que mientras una persona cantara una canción de Juan Gabriel, Juan Gabriel nunca iba a morir”, concluyó Aguilera, uno de los seis hijos reconocidos del Divo de Juárez.



