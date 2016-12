José Ignacio Sánchez, nuevo presidente de la Asociación Ganadera de Huanusco Rocío Ramírez

El nombramiento fue en las instalaciones de la ganadera local, en donde se dieron cita los ganaderos, quienes se mostraron inconformes por no tener un lugar en el padrón a pesar de pagar las cuotas correspondientes.



Entre las quejas más sonadas durante la reunión fue que la ganadera no está reconocida, el padrón está incompleto y pese a tener más de 10 años como ganaderos, muchos no están dentro del padrón, lo que les imposibilita ejercer su voto.



Asimismo, a pesar de tener años como ganadero registrado, varios ganaderos tienen un estatus de ser nuevos en el padrón, lo que los imposibilitó a ejercer su derecho al voto.



Cabe señalar que el padrón que se consultó durante la reunión ganadera, tiene registrados 476 miembros y data del 2006, y en el cual varios de los entonces afiliados hoy son personas fallecidas, además de no estar actualizado.



Este día, para la votación, únicamente 67 miembros pudieron acceder a la votación.



Para la elección del nuevo presidente de la asociación, se presentaron dos planillas encabezadas por Enrique Medina Muñoz, y José Ignacio Sánchez Becerra.



Sin embargo, José Ignacio Sánchez Becerra fue quien quedó como presidente de la ganadera, ya que, según explicó el tesorero de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Saúl Beltrán Torres, Enrique Medina Muñoz, no podía ser elegido por ser un funcionario público que labora en el ayuntamiento municipal.



Así, con 32 votos de los 67 que podían ejercer dicho derecho quedó como presidente de los ganaderos José Ignacio Sánchez Becerra, quien en entrevista destacó que buscará que se concrete el proyecto para la nueva bodega y la báscula que requieren y que está detenida pese a que el proyecto fue aprobado en la administración anterior.



Asimismo, destacó que harán una depuración real del padrón para quitar a miembros que hayan fallecido o que no tengan el mínimo de reses necesarias.



Por su parte Enrique Medina Muñoz, quien encabezaba la otra planilla, señaló que el hecho de que él sea funcionario público no es justificante para no poder contender por la presidencia de la ganadería, puesto que el exalcalde de Nochistlán, Fernando González Sánchez, ocupó el puesto de secretario de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, siendo presidente municipal de aquel municipio.



