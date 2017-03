José Manuel Mireles les manda un mensaje a diputados federales Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: ( Excelsior )



Este mensaje lo hizo público a través de un audio grabado desde el penal federal de Tepic, Nayarit, donde está recluido, agradece las acciones promovidas para buscar su libertad, “por este conducto quiero brindarles todos mis respetos y saludos al honorable Congreso de la nación por todo el apoyo que me han estado brindando y más por los acuerdos por lo que han llegado en estas últimas fechas, les agradezco infinitamente de todo corazón todo lo que hacen por mi libertad y que Dios los bendiga a todos”.



Los diputados federales a través de un punto de acuerdo hicieron la petición al Poder Judicial para que además del estado de salud de Mireles Valverde dé a conocer con claridad la situación jurídica y la resuelva de forma inmediata.



Desde noviembre del 2016, el exlíder de las autodefensas de Michoacán se encuentra en el penal federal de Tepic, en el estado de Nayarit, luego de ser trasladado desde Hermosillo, Sonora, ante la negativa de las autoridades federales y estatales por aceptar el traslado a una cárcel de Michoacán, como lo han solicitado en reiteradas ocasiones sus abogados y diversos activistas a favor de Mireles Valverde.



Aunque la misma defensa deslizó que en cualquier momento el doctor José Manuel Mireles Valverde podría salir de prisión sin tocar la cárcel en la entidad, como parte de las gestiones que han realizado los mismos legisladores federales a favor del ex civil armado, aunque no hay nada confirmado hasta el momento por parte de las autoridades.



elpais@imagenzac.com.mx EXCELSIOR.- El exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, agradeció el apoyo a legisladores federales quienes solicitaron al Poder Judicial hacer público el estado en el que se encuentra el también médico de profesión.Este mensaje lo hizo público a través de un audio grabado desde el penal federal de Tepic, Nayarit, donde está recluido, agradece las acciones promovidas para buscar su libertad, “por este conducto quiero brindarles todos mis respetos y saludos al honorable Congreso de la nación por todo el apoyo que me han estado brindando y más por los acuerdos por lo que han llegado en estas últimas fechas, les agradezco infinitamente de todo corazón todo lo que hacen por mi libertad y que Dios los bendiga a todos”.Los diputados federales a través de un punto de acuerdo hicieron la petición al Poder Judicial para que además del estado de salud de Mireles Valverde dé a conocer con claridad la situación jurídica y la resuelva de forma inmediata.Desde noviembre del 2016, el exlíder de las autodefensas de Michoacán se encuentra en el penal federal de Tepic, en el estado de Nayarit, luego de ser trasladado desde Hermosillo, Sonora, ante la negativa de las autoridades federales y estatales por aceptar el traslado a una cárcel de Michoacán, como lo han solicitado en reiteradas ocasiones sus abogados y diversos activistas a favor de Mireles Valverde.Aunque la misma defensa deslizó que en cualquier momento el doctor José Manuel Mireles Valverde podría salir de prisión sin tocar la cárcel en la entidad, como parte de las gestiones que han realizado los mismos legisladores federales a favor del ex civil armado, aunque no hay nada confirmado hasta el momento por parte de las autoridades. Agregar a favoritos josé manuel mireles valverde

diputados federales

michoacán

autodefensas