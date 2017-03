​Joven fallece tras sufrir accidente en motocicleta Redacción

El accidente ocurrió minutos antes de las 3 de la tarde, sobre el puente vial que conduce de la carretera federal 23, a la entrada de la comunidad de Malpaso, lugar donde rápidamente se movilizaron los elementos de seguridad y unidades médicas.



Al arribar al puente encontraron a un joven identificado como Alejandro Higareda, de entre 19 y 23 años de edad, recostado en la cinta asfáltica con una fuerte lesión en la cabeza tras pegarse de lleno contra la barrera de contención, y quien al ser valorado por los paramédicos ya no presentaba signos de vida.



Mientras que su pareja, una joven de igual edad, sufrió algunos golpes contusos por lo cual fue trasladada al hospital para la atención de sus heridas; trascendió que los jóvenes originarios de dicha comunidad, tenían apenas un mes de estar comprometidos formalmente.



El área fue acordonada por los elementos de la policía Municipal y Estatal, en espera de las autoridades ministeriales y Servicios Periciales, quienes tras efectuar levantamiento de indicios trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).



Agentes de la Policía Federal División Caminos, comentaron que el posible exceso de velocidad y un descuido en el manubrio, pudo causar que el conductor del caballo de acero se descontrolara y se fuera directo a la valla de seguridad.



