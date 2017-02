Joven ‘trollea’ a extorsionadores; le exigían pago por ¿hija plagiada? Excélsior

Joven ‘trollea’ a extorsionadores; le exigían pago por hija plagiada. Pero no tenía hija https://t.co/sBa5BzLYON pic.twitter.com/nFUzlKpXAJ — Periódico Excélsior (@Excelsior) 27 de febrero de 2017



-¡Mamá, no cuelgues! No me han hecho nada”, se escucha decir.

-Es que se está cortando el teléfono”, responde la joven a la que quieren extorsionar.



-!Mamá, mamá, tranquila! Te los voy a pasar, diles que no me hagan nada. Señor, hable con mi mamá.

-Ya agáchate, tranquila. ‘Bueno’.



-Señor, no le haga nada a Diana, ¡por favor!

-Quiero que esté tranquila, quiero que deje de llorar, como le repito, si yo estoy haciendo la llamada es porque le voy a regresar a su hija.



-No, señor, por favor, no sabe lo que estoy pasando… ¿Diana?

-!Mamá, mamá, tranquila! deja de llorar, ¿cuánto dinero tienes para que me suelte?



-Diana, cobro hasta el 28, ya lo sabes… ¿Por qué me pasa esto a mí?, nooo.

-Mamá, dice el señor, que si no le das dinero ahorita, me va a matar.



-¡Nooo! Por favor.

-Voy a matar a Diana. ¿Ok?



-¡Nooo! Por favor.

-Deje de llorar.



-Si le estoy haciendo esta llamada es porque le voy a regresar a su hija… ¿Cuánto dinero tiene?

-Yo cobró hasta el 28, no me haga eso, ¡por favor!



La joven grabó la conversación y la subió a su cuenta de Facebook para denunciar la forma en que extorsionan a la gente, además de mofarse los presuntos plagiarios. "Diana, ¿a qué hora naciste?, yo ni tengo hijos. Jajajajajaja”.

Y la llamada culmina…



La joven compartió otro material en su cuenta de Facebook en que asegura que su familia ha sido presa de las extorsiones, que incluso su suegra fue la afectada.



Dijo que la intención de publicar el video es para que la gente haga lo mismo. “En mi familia pasó algo muy feo por vivir con miedo y creerle a esta gente pendeja. A mi suegra le llamaron y ella creyó que sí era mi cuñada a la que tenían secuestrada; es una persona diabética y tuvo parálisis cerebral, estuvo internada por el puro susto del extorsionador… No hay que creerle a esta …inche gente, no tengan miedo; si pueden chingárselos como yo, háganlo y grábenlo”.



