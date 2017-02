Jóvenes creadores charlan sobre su obra literaria Daniel Torres

Los textos forman parte de los proyectos seleccionados por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Zacatecas (Pecdaz) 2015-2016.



De amor (y otros pecados) es una serie de sonetos y poemas escritos por Alex Barceló, quien además de escribir desde los 14 años, se ha desempeñado en la actuación y locución de radio; él participó en la categoría de jóvenes creadores.



Aunque las líneas fueron mayormente inspiradas en una mujer con quien tuvo una relación de 3 años, la dedicatoria es para Joaquín Sabina y René Pérez Joglar, vocalista de calle 13.



David Castañeda cumplió su sueño al ser ganador del estímulo en la categoría Publicación de Libro, ya que en 2013 participó con el texto Y el verbo se hizo polvo en la categoría de Jóvenes Creadores y hasta 4 años después logró ser publicado.



El autor, originario de Tula, Hidalgo, tiene 10 años en Zacatecas y su texto gira en torno al núcleo familiar y se extiende a una atmósfera situada en un semidesierto “casi zacatecano ”y aunque no pretenda hablar del lugar, lo retoma por medio de los escenarios.



Juan Gerardo Aguilar fue uno de los afortunados en recibir el estímulo destinado a los Creadores con Trayectoria por su texto Cartas a un jóven Godínez.



Según el autor la idea de plasmar sus palabras nació tras una experiencia donde la presión de un editor era

constante y él no tenía formulado lo que le solicitaba.



Con humor negro y sarcasmo, Aguilar habla eacerca de todas las situaciones que envuelven a un godín, desde el hecho de ir a desayunar en grupo, hasta el tema de los tuppers.



