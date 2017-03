Jóvenes estrellas de 'Moonlight' regresan a la escuela AP

Alex Hibbert y Jaden Piner quienes participaron como protagonistas de la cinta ganadora del Oscar regresaron a sus clases de teatro en Norland Middle School



Pese a esto tuvieron que volver a las lecciones básicas con sus compañeros de la clase de teatro en Norland Middle School.



Seguían las indicaciones de su maestra Tanisha Cidel para gatear como leones y decir el trabalenguas "red leather, yellow leather" cada vez más rápido.



Cidel interpretó a la directora de una escuela en la cinta que ganó el Oscar al mejor actor de reparto, mejor guion adaptado y mejor película.

"La clave es no fingir", le dijo a sus estudiantes. "A clave es ser reales, honestos".

En las comunidades donde se filmó "Moonlight" la película ha sido reconocida por su retrato honesto de la vida en la Miami negra, muchas veces opacada por los lujosos hoteles de la ciudad y sus barrios de moda.



El guionista y director Barry Jenkins así como Tarell Alvin McCraney, cuya obra de teatro "Moonlight" es el texto que dio pie a la película, crecieron en las calles del barrio de Liberty City y en las escuelas que salen en pantalla.

"Muestra que Liberty City no es un mal lugar y no la puedes juzgar por las noticias", dijo Alex de 12 años. "Cuando ves 'Moonlight' encuentras la belleza de Liberty City".

"Moonlight" sigue la vida de un joven negro— interpretado de niño por Alex — mientras crece en la pobreza y se reconcilia con su homosexualidad. Jaden interpreta a su compañero de clase.



Jaden, de 13 años, dijo sentirse identificado con el deseo de su personaje por ayudar a un amigo, mientras que Alex dijo que afortunadamente no ha vivido el hostigamiento que sufre su personaje.



Ambos chicos señalaron que pensaron que era una broma cuando el público se enteró abruptamente que "Moonlight" y no "La La Land" era la ganadora del Oscar a la mejor película. En medio de la confusión tuvieron que saltar entre el público para poder estar con el resto del elenco en el escenario. "Pasé por encima de un señor y él estaba gritando '¿Qué diablos?'" y le dije "Lo siento acabo de ganar un premio", dijo Alex.

Uno de los mejores momentos para ambos fue conocer al actor de "The Amazing Spider-Man",Andrew Garfield.



Jaden agregó que "Moonlight" ''muestra que los chicos de Miami son talentosos, no sólo en los deportes".



Alex dijo que actuará en una serie de televisión en Chicago a partir de abril.



Los jóvenes actores y su profesora desfilaron por una "alfombra roja" adherida en el piso del salón de clases para hablar con los reporteros pero no estaban solos, cerca de una decena de estudiantes de Norland tuvieron papeles como extra en la película.



Cidel dijo que los estudiantes no deberían ser los únicos inspirados por el éxito de la película. "Quiero que los padres entiendan que si sus hijos tiene talento o muestran interés por las artes lo deben tomar en serio", dijo.



