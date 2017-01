Juan Aldama se queda sin socorristas ni bomberos Francisco Monsivais

Ante esta situación y a través de las redes sociales, ciudadanos de esa demarcación han manifestado el apoyo total a los elementos de protección civil y bomberos y su total repudio al alcalde Héctor Rafael Castillo Alba, por haber tomado una decisión a la cual han considerado arbitraria.



Cabe destacar que se ha intentado comunicarse con el alcalde para que dé su versión de los hechos, pero este no ha tomado las llamadas.



Asimismo hay que resaltar que algunos de los socorristas y bomberos tienen varios años prestando sus servicios a la comunidad, además que continuamente están en capacitaciones en primeros auxilios y en formación básica como bomberos.



Por otra parte la decisión del alcalde Castillo Alba, ha dejado por lo pronto a la población sin el servicio de los elementos de protección civil, y sin quien atienda cualquier eventualidad que se presente, como son accidentes automovilísticos, incendios y personas que por diferentes circunstancias tienen la necesidad y la urgencia de los servicios de los socorristas de protección civil.



Cabe destacar que la pasada administración municipal que encabezo Mario Garduño Galván, realizó un gran esfuerzo para poner a funcionar a esta corporación de auxilio y poder apoyar a la población en cualquier tipo de emergencia.



Finalmente cabe destacar que con anterioridad los elementos de protección civil tenían interpuesta una demanda penal por abuso de autoridad y acoso laboral, en contra del alcalde, síndico y otros funcionarios, además que durante las primeras quincenas de esta nueva administración les habían bajado el sueldo.



